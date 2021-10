L’Inde et l’évolution du paysage régional en Asie occidentale

Le fait que l’Inde entretienne traditionnellement des relations solides avec les pays de la région et que les États-Unis soient disposés à participer à un processus multilatéral souligne les possibilités stratégiques qu’elle offre.

Par Md. Muddassir Quamar

La visite du ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar en Israël témoigne de l’essor des relations indo-israéliennes. Le fait qu’il s’agisse d’une visite de cinq jours (17-21 octobre) souligne l’étendue des relations bilatérales qui se sont développées ces dernières années pour inclure des domaines non conventionnels comme l’agriculture, l’irrigation, la science et la technologie, la cybersécurité, le nettoyage des rivières et surtout les soins de santé. Outre l’engagement bilatéral, l’EAM a tenu une réunion quadrilatérale virtuelle avec les ministres des Affaires étrangères d’Israël, des États-Unis et des Émirats arabes unis. Il s’agit en effet d’une évolution significative pour les quatre ministres qui ont souligné la nécessité d’une meilleure coordination et coopération entre ces nations pour améliorer la qualité de vie de leur population. Parmi les questions importantes qui ont été discutées figuraient l’amélioration des opportunités commerciales et la nécessité de lutter contre le changement climatique et la coopération dans des domaines tels que les énergies renouvelables et la lutte contre la dégradation de l’environnement.

Il est important pour diverses raisons. Premièrement, cela signifie que l’Inde est prête à être intégrée dans le cadre des accords d’Abraham, ce qui est important pour l’engagement de l’Inde avec le Moyen-Orient. Depuis l’annonce des accords d’Abraham par l’administration Trump en août 2020, un certain nombre d’analystes et d’universitaires ont souligné les opportunités qu’il offre à l’Inde, à la fois en termes d’amélioration de son engagement multilatéral avec Israël et les Émirats arabes unis, deux partenaires régionaux importants pour Inde. Le fait que ces deux pays figurent parmi les principaux pays de la région en termes de capacité à mobiliser les capitaux et la technologie pour le développement a été souligné comme un attrait important pour l’Inde qui, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, a vu une plus grande impulsion à la croissance économique et à l’amélioration du climat des affaires grâce à partenariats externes.

En outre, il existe un autre facteur important, à savoir la connectivité pour le commerce et les affaires. Ces dernières années, New Delhi a mis l’accent sur le développement des relations avec le Golfe et les pays d’Asie occidentale pour renforcer la coopération économique. Cependant, une des lacunes est le problème de connectivité pour aller au-delà du Golfe. Avec le changement de l’environnement stratégique régional après la signature des accords d’Abraham, les barrières politiques pour le développement d’une connectivité transparente de l’Inde à la Méditerranée en passant par le Golfe et le Levant ne sont plus un problème. Avec la participation indienne, l’incitation pour les Émirats arabes unis et Israël à améliorer le commerce et la connectivité s’accroît non seulement en raison de l’échelle du marché indien, mais aussi parce que l’Inde peut être une force contraignante pour d’autres pays de la région, tels que l’Égypte, la Jordanie et l’Arabie saoudite. , pour se donner la main et travailler pour une meilleure connectivité.

Enfin, la réunion revêt une importance stratégique. A l’heure où l’ordre mondial traverse une phase de transition et que Washington cherche à réduire ses engagements dans le Golfe et en Asie occidentale, et que la Chine et la Russie sont perçues comme la seule alternative viable, les engagements plus importants de l’Inde dans la région offrent un opportunité pour les acteurs régionaux de regarder au-delà de Moscou et de Pékin. Le fait que l’Inde entretienne traditionnellement des relations solides avec les pays de la région et que les États-Unis soient disposés à participer à un processus multilatéral souligne les possibilités stratégiques qu’elle offre.

La première réunion quadrilatérale entre l’Inde, Israël, les Émirats arabes unis et les États-Unis à l’occasion de la visite du Dr Jaishankar en Israël souligne l’évolution du paysage stratégique en Asie occidentale et signifie un nouvel élan dans la politique de l’Inde envers la région.

(L’auteur est membre associé du Manohar Parrikar Institute for Defence Studies & Analyses, New Delhi. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et non de MP-IDSA ou du gouvernement indien et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Twitter : @MuddassirQuamar)

