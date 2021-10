L’Inde et l’indice Doing Business

L’actuelle directrice générale du FMI a été critiquée pour son rôle dans ces questions lorsqu’elle était à la Banque.

En septembre, la Banque mondiale a mis fin à son rapport Doing Business et à son indice de facilité de faire des affaires (EBDI), après 18 ans, suite à la découverte d’irrégularités de données potentiellement graves, motivées par l’influence politique. L’actuelle directrice générale du FMI a été critiquée pour son rôle dans ces questions lorsqu’elle était à la Banque. Je pense avoir écrit pour la première fois sur l’EBDI dans cette chronique en 2005, à ses débuts.

Cette année-là, l’Inde était classée 116e sur 155 pays, déclenchant une réaction défensive de certaines des associations industrielles indiennes. L’EBDI a 10 composants, et les classements sur chacun ont aidé à mettre en évidence où l’Inde a fait relativement le pire. Il s’agissait de l’exécution des contrats, du commerce transfrontalier, de la gestion des licences, de la fermeture d’une entreprise, de l’embauche et du licenciement.

Dans nombre de ces domaines, l’Inde a fait peu de progrès réels. Son classement a peu changé en 2017, sur une décennie. Mais les réformes du droit des faillites et quelques autres changements ont contribué à une amélioration rapide, passant de 130 sur 189 en 2017 à 63 en 2020. Cela a déclenché un certain triomphalisme, mais la vraie image est moins rose.

L’EBDI a toujours fait l’objet d’un examen minutieux et de critiques, ainsi que du potentiel d’abus en exagérant ses implications. Sa simplicité et sa prédominance sont ce qui a conduit à des pressions croissantes pour la manipulation. En raison de sa tentative de large couverture mondiale, l’EBDI allait toujours être à la fois superficielle et incomplète. Mais les mises en garde obligatoires à cet effet de la part de ses producteurs ont été inévitablement submergées par les besoins des politiques de preuves de progrès concrets.

À cet égard, ce n’était peut-être pas pire que d’autres indicateurs de ce type, comme l’indice de développement humain (IDH) ou d’autres variantes d’objectifs de développement mesurables. En effet, des mesures plus larges qui sont plus politiquement chargées, comme l’indice de liberté économique de la Heritage Foundation, posent encore plus de problèmes.

La disparition de l’EBDI est un bon moment pour faire le point sur l’état réel de la gestion d’une entreprise en Inde. Contrairement à la montée en flèche du classement EBDI du pays, il a été aux prises avec des investissements faibles, des exportations stagnantes, un secteur manufacturier qui ne parvient toujours pas à décoller, une croissance de l’emploi inadéquate et des petites entreprises en faillite. Une partie de cela était due à la pandémie de Covid, mais une grande partie est liée à un problème central des entreprises indiennes, un problème que l’EBDI n’a pas du tout saisi. L’EBDI comprenait l’obtention du crédit et la protection des investisseurs en tant que deux éléments. Comme le reste de l’exercice, ces mesures reflétaient des perspectives juridiques et réglementaires externes, avec les grandes entreprises comme modèle.

L’industrie indienne est bien connue pour avoir un « chaînon manquant » : quelques entreprises géantes, de nombreuses très petites entreprises, et pas assez dans le reste de la répartition des entreprises par taille. Lorsque toutes les entreprises, à l’exception des plus grandes, vendent à ces géants, au gouvernement ou à des acheteurs étrangers, elles sont constamment soumises à des retards de paiement, et parfois même à des non-paiements. Ces entreprises manquent invariablement de fonds de roulement et sont sujettes à des crises de trésorerie, sans parler de la capacité d’accumuler des bénéfices non répartis et de croître. La pandémie a été un coup terrible pour ces entreprises.

Pire encore, la mise en œuvre de la TPS, qui a commencé en 2017, a aggravé ces problèmes existants. Alors que le gouvernement retire son abstention temporaire de la perception de la TPS aux petites entreprises, celles-ci vont être encore plus touchées. Le problème est systémique, car, dans le meilleur des cas, un petit fournisseur doit payer la TPS d’avance et récupérer cette mise de fonds lorsque son gros client paie enfin.

Essentiellement, le fonctionnement de la TPS pour les petites entreprises est un coup dur dans un système où les petits fournisseurs ne peuvent pas percevoir les paiements des acheteurs en temps opportun et n’ont pas accès aux prêts de fonds de roulement, aux prêts-relais ou aux accords d’affacturage. Rien de tout cela n’a jamais été capturé dans l’EBDI. Mais c’est un problème qui était apparent en Inde bien avant la pandémie (bit.ly/3jgmMmV).

Le secteur manufacturier indien ne se transformera pas en un écosystème équilibré et robuste d’entreprises capables de croître et de générer des emplois au niveau dont le pays a besoin, tant qu’il n’aura pas développé un système efficace de financement des petites entreprises pour les opérations quotidiennes. Pendant ce temps, il devrait être possible de modifier la mise en œuvre de la TPS pour rendre les gros acheteurs responsables du paiement des taxes, de sorte que lorsqu’ils retardent les paiements à leurs petits fournisseurs, ces derniers ne soient pas touchés deux fois.

Professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

