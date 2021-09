L’Inde et l’Oman signent un accord d’expédition blanche ; Aidera à la sécurité maritime

in

L’accord a été signé au Maritime Security Center (MSC), Mascate, entre la marine indienne et la Royal Navy d’Oman.

Oman est devenu lundi 27 septembre 2021 le 22e pays à signer un accord de livraison blanche avec l’Inde.

L’accord a été signé au Maritime Security Center (MSC), Mascate, entre la marine indienne et la Royal Navy d’Oman en présence du contre-amiral Saif bin Nasser bin Mohsen Al-Rahbi, commandant de la Royal Navy d’Oman (CRNO) et de l’amiral Karambir. Singh, chef d’état-major de la marine (CNS).

Pourquoi cet accord est-il important ?

Cet accord contribuera à l’échange d’informations sur le mouvement du trafic de la marine marchande, via l’IFC-IOR (Centre de fusion d’informations – Région de l’océan Indien. Il contribuera à renforcer la sécurité et la sûreté maritimes dans la région.

La marine indienne, dans sa portée mondiale, s’est jusqu’à présent associée à environ 21 pays et 22 agences multinationales qui contribueront au partage en temps réel des informations relatives aux activités maritimes dans la région de l’océan Indien (IOR).

Dans l’IOR, à tout moment, la Marine surveille plus de 12 000 navires et 300 bateaux de pêche. En outre, il surveille plus de trois navires de pêche indiens lakh qui opèrent dans les mers.

Pourquoi l’IOR est-il important ?

La région représente 75 pour cent du commerce maritime mondial et 50 pour cent de la consommation mondiale y transite, ce qui incite à des mesures de sécurité impliquant plusieurs pays.

Un tel accord est signé avec 21 pays dont la France, le Japon, l’Australie, l’Italie, les États-Unis, le Bangladesh, les Maldives, la Nouvelle-Zélande, le Myanmar et Maurice, entre autres. Il existe également 22 agences multinationales qui aident à partager des informations sur les mouvements dans l’IOR.

En décembre 2018, l’IFC qui est situé à Gurugram et cela permet de faciliter l’information maritime à tous les pays membres.

Jusqu’à présent, plusieurs pays, dont les États-Unis, la France et le Japon, ont posté leurs officiers de liaison (OL) à l’IFC-IOR et des pourparlers sont en cours avec d’autres pays pour envoyer bientôt leurs OL.

Comme indiqué précédemment, la marine indienne a reçu l’approbation de signer l’accord de livraison blanche avec 36 pays. 17 de ces accords sont encrés et opérationnalisés.

Coopération maritime entre l’Inde et Oman

La prochaine édition de la marine L’exercice ‘Naseem Al Bahr’ entre les deux pays devrait avoir lieu l’année prochaine. En raison des protocoles COVID en place, l’exercice naval de l’année dernière a été mené en 2020 au large de Goa et il était sans contact.

Selon la marine indienne, l’amiral en chef de la marine Karambir Singh est en visite de trois jours dans ce pays (27-29 septembre) et l’objectif est d’explorer de nouvelles voies de coopération en matière de défense ainsi que de consolider les relations de défense bilatérales entre les deux pays. .

Il rencontre son homologue contre-amiral Saif bin Nasser bin Mohsen Al-Rahbi, qui est le commandant de la Royal Navy d’Oman (RNO) à Mascate.

Le chef indien devrait visiter les principales installations de défense à Oman, notamment le Centre de sécurité maritime (MSC), la base navale de Said Bin Sultan, le Collège de défense nationale, le camp Muaskar Al Murtafa (MAM) et la base aérienne d’Al Musannah.

Interaction avec le vice-maréchal de l’air Khamis Bin Hammad Bin Sultan Al Ghafri (commandant de la Royal Air Force d’Oman), le vice-amiral Abdullah Khamis Abdullah Al Raisi (chef d’état-major des forces armées du Sultan), le Dr Mohammad Bin Nasser Bin Ali Al Zaabi (secrétaire général, MoD) et le général de division Matar Bin Salim Bin Rashid Al Balushi (commandant de l’armée royale d’Oman) sont à l’ordre du jour.

