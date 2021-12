L’Inde et l’UE décident d’étendre leur coopération en matière d’énergie propre

Les deux parties ont convenu d’organiser conjointement un sommet Inde-UE sur le commerce et l’investissement dans l’éolien offshore au cours du premier semestre de l’année prochaine, avec une exposition d’entreprises européennes et indiennes. (Image représentative)

L’Inde et l’Union européenne se sont engagées à intensifier leur coopération dans les domaines de l’énergie propre en mettant l’accent sur l’éolien offshore, l’hydrogène vert et l’énergie solaire, en plus de décider d’encourager les investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique. Mercredi, divers aspects de l’approfondissement de la coopération en matière d’énergie propre ont été discutés lors d’une réunion du groupe d’experts Inde-UE sur l’énergie.

Le ministère des Affaires étrangères (MEA) a déclaré que le groupe s’était mis d’accord sur un programme de travail détaillé jusqu’en 2023 pour mettre en œuvre un partenariat sur l’énergie propre et le climat qui avait été convenu en 2016. solaire et éolien offshore.

Lors de la réunion, les deux parties ont également convenu d’étendre leur coopération dans les domaines de l’hydrogène vert, de l’intégration du réseau, y compris les réseaux intelligents, le stockage, la conception du marché de l’électricité et le financement durable des projets d’énergie propre, selon la MEA. Les deux parties ont convenu d’organiser conjointement un sommet Inde-UE sur le commerce et l’investissement dans l’éolien offshore au cours du premier semestre de l’année prochaine, avec une exposition d’entreprises européennes et indiennes. Ils ont également décidé d’organiser une plate-forme de haut niveau Inde-UE sur la réplication des réseaux intelligents, identifiant les opportunités et les obstacles possibles à la réplication et à la mise à l’échelle des projets de réseaux intelligents en Inde, a déclaré la MEA. Il a déclaré que les deux parties accueilleront également un forum Inde-UE sur l’hydrogène axé sur l’échange de bonnes pratiques et de politiques sur le rôle de l’hydrogène dans les systèmes énergétiques.

Les deux parties ont également décidé d’accueillir une plateforme de financement Inde-UE pour les investissements dans les énergies propres, visant à encourager les investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, a indiqué la MEA. Dans un communiqué, la MEA a déclaré que l’UE a également exprimé son soutien à l’étroite coopération entre l’Inde et l’Agence internationale de l’énergie et que les deux parties ont également convenu de coopérer sur l’énergie propre dans le cadre du G20.

La MEA a déclaré que le panel s’est félicité du fait que de plus en plus d’États membres de l’UE rejoignent l’Alliance solaire internationale (ISA). « L’UE a récemment financé un projet d’environ 1 million d’euros, dans le but de renforcer davantage l’engagement de l’UE, de ses États membres et de ses communautés académique, commerciale et financière avec l’Alliance solaire internationale », a-t-il déclaré.

Le panel a convenu d’explorer d’autres voies pour renforcer la coopération Inde-UE dans le contexte de l’Alliance solaire internationale. « À cet égard, l’Inde a souligné l’importance de l’initiative One Sun One World One Grid de l’ISA », a-t-il déclaré. -Général de l’Énergie, Commission européenne.