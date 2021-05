L’Inde et l’UE envisagent un ALE global, pas de récolte précoce

L’autre programme clé du sommet concerne les réformes de l’ONU, du G-20 et de l’OMC, les transitions vertes et numériques, l’opérationnalisation d’un groupe de travail conjoint sur l’intelligence artificielle et un partenariat sur la connectivité.

L’Inde et l’Union européenne (UE) sont sur le point de relancer les pourparlers tant tergiversés sur un accord de libre-échange global après une interruption de 6 ans alors que les deux partenaires cherchent à approfondir les liens économiques et la coopération dans la lutte contre Covid 19, le renforcement de la connectivité et la sécurisation d’un Indo-Pacifique fondé sur des règles lors de la réunion des dirigeants Inde-UE le 8 mai.

Le Premier ministre Narendra Modi participera samedi au sommet virtuel UE-Inde à Porto, auquel participeront les dirigeants des 27 pays membres de l’UE, Charles Michel, président du Conseil européen et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Le précédent sommet UE-Inde s’est tenu en juillet 2020, par vidéoconférence, l’UE et l’Inde ont adopté une déclaration commune, une feuille de route quinquennale pour le partenariat stratégique UE-Inde et une déclaration commune sur l’utilisation efficace des ressources et l’économie circulaire.

L’élan positif des relations entre l’Inde et l’UE, qui est le plus grand partenaire commercial de l’Inde et l’une de ses plus grandes sources d’IDE, a conduit à une large attente des dirigeants approuvant le lancement de négociations en vue d’un ALE sur le commerce, la promotion des investissements et les indications. Les pourparlers entre l’Inde et l’UE sur l’ALE ont été suspendus en 2013 en raison de désaccords sur les règles tarifaires pour les pièces automobiles et les droits de libre circulation des professionnels.

Des responsables de l’UE ont déclaré jeudi que la relation Inde-UE s’était développée de manière positive ces dernières années, donnant l’espoir que les différences dans les négociations commerciales seraient aplaties pour ouvrir la voie à une fin définitive des discussions sur l’ALE. «Les pourparlers couvriront tous les domaines du commerce et nous n’envisageons pas une récolte précoce. Nous envisageons un ensemble complet, ambitieux et complet de négociations », a déclaré un responsable de l’UE.

L’autre programme clé du sommet concerne les réformes de l’ONU, du G-20 et de l’OMC, les transitions vertes et numériques, l’opérationnalisation d’un groupe de travail conjoint sur l’intelligence artificielle et un partenariat sur la connectivité.

La rencontre Inde-UE s’inscrit dans le cadre de l’expansion de la coopération Inde-UE alors que le bloc de 27 membres intensifie son aide médicale pour aider l’Inde à lutter contre une dangereuse poussée de cas de Covid-19, des pénuries d’oxygène et une augmentation des décès. La Commission européenne a annoncé un financement d’urgence de 2,2 millions d’euros pour répondre à la flambée drastique des cas de Covid-19 en Inde et les États membres ont déjà mobilisé des fournitures d’oxygène, de ventilateurs et de médicaments d’urgence en provenance d’Autriche, de Belgique, de Tchéquie, du Danemark et de Finlande , La France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne et la Suède à l’Inde la semaine dernière via le mécanisme de protection civile de l’UE.

