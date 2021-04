L’Inde et l’UE reprendront les pourparlers officiels sur un ALE en mai

L’UE, y compris le Royaume-Uni, était la principale destination des exportations de l’Inde (en tant que bloc) au cours de l’exercice 20, avec une part de 17% dans l’ensemble des expéditions sortantes du pays.

Après un intervalle d’environ huit ans, l’Inde et l’UE reprendront les négociations formelles d’un accord de commerce et d’investissement le 8 mai, les deux parties visant à accélérer un accord pour favoriser la croissance économique dans l’ère post-pandémique.

Lors d’une réunion virtuelle avec le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, mardi, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré que «la reprise des négociations formelles sur les accords de commerce et d’investissement lors de la réunion des dirigeants de l’Inde et de l’UE le 8 mai 2021 à Porto, Portugal être un succès notable pour la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne », a tweeté le ministère des Finances. Le Premier ministre Narendra Modi devrait assister au sommet des dirigeants.

Les dialogues interviennent à un moment où l’accord de libre-échange (ALE) prévu entre l’Inde et l’UE a perdu une partie de son éclat, grâce au Brexit. Le Royaume-Uni a représenté 16% des 53,7 milliards de dollars des exportations de l’Inde vers l’UE au cours de l’exercice 20. Par conséquent, les accords commerciaux avec l’UE et le Royaume-Uni sont essentiels. En fait, l’Inde et le Royaume-Uni étudient également la faisabilité d’un accord commercial.

Après 16 séries de négociations entre 2007 et 2013, les négociations pour un ALE Inde-UE ont été bloquées en raison de différences, le bloc insistant pour que l’Inde abaisse les droits d’importation sur les automobiles et le vin (ce qui profiterait principalement à l’Allemagne et à la France), entre autres. Il est peu probable que le Royaume-Uni soit trop rigide sur ces questions, ont déclaré des analystes.

En février, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, avait lancé un rapide «accord de récolte précoce» avec l’UE, lors d’une réunion avec le commissaire européen au commerce Valdis Dombrovskis. Cela, avait-il suggéré, pourrait être suivi d’un ALE limité dans le temps et équilibré.

La poussée renouvelée des négociations commerciales après les perturbations de Covid-19 renforce l’engagement de l’Inde en faveur d’une plus grande intégration avec la chaîne de valeur mondiale, tout comme elle soutient que son initiative Atmanirbhar n’est pas tournée vers l’intérieur. Après s’être retirée de l’accord RCEP dominé par la Chine, l’Inde a cherché à accélérer les négociations commerciales avec les grands marchés.

L’Inde et l’UE ont déjà convenu d’un examen mensuel par de hauts fonctionnaires de l’état d’avancement des discussions sur le projet d’accord bilatéral de commerce et d’investissement. Il sera suivi d’un examen trimestriel par Goyal et Dombrovskis.

