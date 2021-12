L’Inde et l’UE s’efforcent d’approfondir la coopération en matière de partenariat climatique et d’énergie propre

Coopération technique accrue dans le domaine de l’efficacité énergétique dans des domaines tels que le solaire flottant, la chaîne du froid et le financement durable, le solaire thermique et l’éolien offshore. (Image représentative)

L’Inde et l’UE ont convenu mercredi d’un plan de travail détaillé jusqu’en 2023 lors de la réunion du panel énergétique de l’UE en Inde. Et aussi pour mettre en œuvre le partenariat 2016 UE-Inde pour l’énergie propre et le climat. Le nouveau plan de travail se concentre sur une coopération renforcée dans le domaine de l’intégration du réseau, de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des finances.

Qui était présent à la réunion ?

Représentant l’Inde, Reenat Sandhu, secrétaire (Ouest), ministère des Affaires étrangères, a dirigé la délégation de fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Énergies nouvelles et renouvelables et du ministère du Pétrole et du Gaz naturel.

Et, Mme Mechthild Wörsdörfer, directrice générale adjointe de l’énergie, Commission européenne.

Résultats de la réunion du Panel sur l’énergie

Coopération technique accrue dans le domaine de l’efficacité énergétique dans des domaines tels que le solaire flottant, la chaîne du froid et le financement durable, le solaire thermique et l’éolien offshore.

Coopération au sein de l’Alliance solaire internationale.

Indicateurs de préparation intelligents pour les bâtiments ; bâtiments à énergie quasi nulle ;

Énergie renouvelable; hydrogène vert; intégration au réseau, conception du marché de l’électricité, réseaux intelligents, interconnexion de stockage.

Et pour y parvenir, les deux parties ont convenu d’entreprendre de nouvelles études, des ateliers conjoints, des visites d’étude et des bonnes pratiques.

Il a également été décidé que l’Energy Panel organisera au premier trimestre 2022 un sommet Inde-UE sur les affaires et l’investissement dans l’éolien offshore. Et, au sommet, il est prévu d’organiser des sessions sur la réduction du coût de l’éolien offshore et sur le financement de l’éolien offshore.

Pour identifier les opportunités et les obstacles possibles à la réplication et à la mise à l’échelle des projets de réseaux intelligents en Inde, il va y avoir une plate-forme de haut niveau Inde-UE sur la réplication des réseaux intelligents.

Forum Inde-UE sur l’hydrogène – l’idée cible principale est d’échanger les meilleures pratiques/politiques sur le rôle de l’hydrogène dans les systèmes énergétiques.

Inde-UE Financement de l’investissement dans la plate-forme d’énergie propre et encourager les investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Renforcement de la collaboration avec l’Alliance solaire internationale (ISA)

Plusieurs membres de l’UE ont rejoint l’ISA. Récemment, l’UE a financé un projet d’environ 1 million d’euros.

D’autres pistes seront explorées pour renforcer la coopération Inde-UE au sein de l’ISA.

Au cours de la réunion, l’UE a exprimé son soutien à une coopération plus approfondie entre l’Inde et l’Agence internationale de l’énergie.

L’Inde et l’UE travaillent déjà en étroite collaboration pour garantir une énergie sûre et propre abordable ainsi que le changement climatique.

