L’Inde et l’Union européenne reprendront les négociations d’ALE après 8 ans

L’Inde et l’Union européenne (UE) ont convenu samedi de renforcer les relations bilatérales de commerce et d’investissement grâce à la reprise des négociations pour un accord commercial équilibré, ambitieux, global et mutuellement avantageux, huit ans après sa suspension, a déclaré le ministère des Affaires extérieures.

Les deux parties ont également convenu de lancer des négociations sur deux pactes clés sur la protection des investissements et les indications géographiques.

Ces décisions ont été prises lors d’un sommet virtuel entre le Premier ministre Narendra Modi et les chefs d’État ou de gouvernement de tous les 27 États membres du bloc européen, en mettant l’accent sur l’expansion de la coopération globale dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la connectivité.

La décision de mettre fin à l’impasse sur les négociations commerciales gelées en 2013 en raison de divergences sur des questions clés telles que l’accès au marché et la mobilité des professionnels et de reprendre le dialogue, a été annoncée dans une déclaration conjointe lancée lors du sommet virtuel UE-Inde à Porto. . Le sommet a réuni le Premier ministre Narendra Modi, les dirigeants des 27 pays membres de l’UE, Charles Michel, président du Conseil européen et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Modi a également appelé l’UE à soutenir la dispense de brevet pour les vaccins. Les dirigeants de l’UE ont également exprimé leur solidarité avec l’Inde sur la crise en cours déclenchée par la recrudescence des cas de Covid 19 et des décès.

Dans le cadre de l’accord, l’Inde et l’UE s’emploieront à trouver des solutions aux problèmes d’accès aux marchés de longue date et à lancer des négociations sur un accord autonome de protection des investissements.

Les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail conjoint pour intensifier la coopération réglementaire sur les biens et services, y compris, mais sans s’y limiter, les technologies vertes et numériques. Cela serait complété par l’accord de création d’un groupe de travail conjoint sur les chaînes d’approvisionnement résilientes, en s’appuyant sur l’expérience acquise lors de la pandémie de Covid-19.

Afin de renforcer encore la coordination sur la gouvernance économique mondiale, notamment à l’OMC et au G20, l’Inde et l’UE ont convenu de mettre en place un dialogue de hauts fonctionnaires UE-Inde afin d’approfondir la coopération bilatérale sur les questions de l’OMC, sous la supervision du Haut-niveau Dialogue sur le commerce et l’investissement.

Dans un autre résultat important, l’Inde et l’UE ont lancé un «partenariat de connectivité» durable et complet qui encouragera une connectivité fondée sur des règles et sur des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques.

