L’Inde et l’Uruguay discutent de l’ASS et des mesures pour renforcer le commerce et les investissements

Un tel accord contribue à assurer la portabilité, la totalisation et le détachement des avantages.

L’Inde et l’Uruguay, nation sud-américaine, travaillent à la conclusion d’un accord de sécurité sociale (ASS). Des sources ont confirmé à Financial Express Online : « Bien que le commerce et les investissements soient les deux piliers des relations bilatérales entre l’Inde et l’Uruguay, l’Afrique subsaharienne est un autre domaine où il existe un énorme champ de coopération. Lors des 4e consultations du ministère des Affaires étrangères entre les deux pays, lundi 29 novembre 2021, cela était à l’ordre du jour des pourparlers en plus d’identifier de nouveaux domaines de coopération.

Selon une déclaration officielle publiée par le ministère des Affaires étrangères (MEA), l’Inde et l’Uruguay se sont concentrés sur les mesures à prendre pour une coopération plus approfondie dans les produits pharmaceutiques, les technologies de l’information, la stimulation du commerce et des investissements et, plus important encore, les relations interpersonnelles.

Les discussions ont également porté sur la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination COVID-19 ainsi que sur la réponse à la pandémie mondiale et l’accès aux vaccins et aux médicaments.

Convention de Sécurité Sociale

Alors que la totalisation permet de comptabiliser le service rendu à l’étranger pour les prestations dans le pays d’origine, la portabilité permet de bénéficier des prestations dans l’un ou l’autre pays et le détachement exempte les travailleurs internationaux de cotiser dans le pays d’accueil.

Depuis 2016, l’Inde a un accord avec 19 pays, dont l’Allemagne, la France, le Japon, l’Australie, la Belgique, les Pays-Bas et d’autres. En décembre 2019, il a été décidé de conclure un accord similaire avec le Brésil. Des discussions sont en cours avec d’autres membres du groupement BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine & Afrique du Sud).

En vertu de ces accords, les doubles retenues de sécurité sociale seront réduites, permettront la portabilité des retraites et entraîneront une diminution des coûts salariaux pour les entreprises travaillant dans le pays de l’autre.

4e Consultations du ministère des Affaires étrangères

Une délégation officielle conduite par Mme Riva Ganguly Das, Secrétaire (Est) se trouve à Montevideo, capitale de l’Uruguay.

Mme Carolina Ache Batlle, Vice-Ministre des affaires étrangères de l’Uruguay, a conduit sa délégation.

Inde-Uruguay & Mercosur

La nation sud-américaine est également l’un des pays membres du Mercosur. L’Inde est en pourparlers avec le Mercosur pour l’extension de l’accord commercial préférentiel existant. Les autres pays membres du groupement comprennent : l’Argentine, le Brésil et le Paraguay.

Le mois dernier, un haut diplomate uruguayen avait confirmé à Financial Express Online que les pourparlers pour l’élargissement de l’accord commercial entre l’Inde et le Mercosur étaient en bonne voie et que tous les pays étaient convenus d’avoir bientôt le prochain cycle de négociations.

Financial Express Online a signalé plus tôt que certains des pays membres souhaitaient avoir un accord de libre-échange plutôt qu’une expansion de l’accord commercial préférentiel existant. Lors de la prochaine série de pourparlers, cette question sera discutée, ont confirmé les hauts diplomates des pays membres sous couvert d’anonymat.

