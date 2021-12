L’Inde étend sa présence dans la région Amérique latine et Caraïbes ; De nouvelles missions indiennes commencent leurs opérations le mois prochain

La mission indienne en Argentine s’occupait de toutes les activités consulaires ainsi que d’autres questions pour les Indiens du Paraguay. Et toutes les activités liées à l’Inde et à l’accès consulaire en République dominicaine étaient gérées par la mission indienne à Cuba.

L’année 2022 verra l’ouverture de deux nouvelles missions dans la région Amérique latine et Caraïbes (LAC) – le Paraguay et la République dominicaine. Deux nouveaux envoyés, l’ambassadeur Yogeshwar Sangwan est en poste au Paraguay et l’ambassadeur Ramu Abbagani en République dominicaine, et tous deux rejoindront leurs nouvelles affectations l’année prochaine.

La mission indienne en Argentine s’occupait de toutes les activités consulaires ainsi que d’autres questions pour les Indiens du Paraguay. Et toutes les activités liées à l’Inde et à l’accès consulaire en République dominicaine étaient gérées par la mission indienne à Cuba.

Lors d’une précédente interaction avec Financial Express Online, l’ambassadeur sortant de la République dominicaine, Frank Castellanos, a évoqué à plusieurs reprises la nécessité d’avoir davantage de missions indiennes dans la région. Il avait installé l’ambassade de son pays à New Delhi il y a près de 14 ans.

En 2006, le Paraguay et la République dominicaine avaient établi des missions à New Delhi.

Pourquoi le besoin d’ouvrir ces nouvelles missions ?

Peu de temps après que le Cabinet de l’Union a approuvé l’ouverture de ces deux missions à partir de 2022, une déclaration officielle du gouvernement a déclaré que les missions étaient ouvertes dans la poursuite de « notre priorité nationale de croissance et de développement ou » Sabka SaathSabka Vikas « ».

Ces missions dans la région devraient renforcer encore la présence de l’Inde, ouvrir de nouveaux marchés pour les entreprises et améliorer encore les exportations de biens et de services.

Dans une conversation exclusive, l’ambassadeur de la République dominicaine, David Emmanuel Puig Buchel, a déclaré à Financial Express Online « L’ouverture très prochaine de son ambassade en République dominicaine est une étape importante dans notre relation et je pense qu’en décidant d’ouvrir deux de ses trois nouvelles missions en Amérique latine, l’Inde envoie un message clair d’intérêt pour une région. Deuxièmement, un autre élément important de ce mouvement est que l’Inde reconnaît les pays de taille moyenne – qui sont importants pour des raisons géopolitiques et économiques. Si vous pensez à la région des Caraïbes, l’Inde reconnaît en quelque sorte que la République dominicaine est la principale économie de la région.

« L’image de l’Inde est très positive. Pour tout le soutien que nous avons reçu de l’Inde pendant la pandémie de COVID-19 avec des vaccins médicaux, nous avons également acheté les dispositifs médicaux, qui nous ont aidés à mener à bien notre campagne de vaccination », a déclaré l’envoyé de la République dominicaine.

« En République dominicaine, nous voulons voir davantage l’Inde. Et je crois que pour faire avancer une relation, nous devons également créer des liens plus forts entre nos peuples, nos institutions et nos chercheurs. Je pense qu’il y a quatre domaines prioritaires pour renforcer notre relation.

Inde et RD

La nation insulaire qui partage ses frontières avec Haïti offre à l’Inde une excellente occasion de diffuser notre culture et notre patrimoine tout en comblant le fossé culturel que l’Inde a avec la région de l’Amérique latine et des Caraïbes. Alors que l’Inde a un lien de diaspora avec certains pays des Caraïbes comme la Guyane, le Suriname et Trinité-et-Tobago; pour une nation hispanophone comme la République dominicaine, un lien culturel avec l’Inde reste encore insaisissable.

Avec l’objectif d’une plus grande diffusion de la richesse culturelle indienne, sa littérature, son art, sa musique, son yoga et sa nourriture ; l’ambassade en République dominicaine devrait s’avérer être une mesure prudente. Cela faciliterait la connexion entre les gens de la région. Dans le même temps, cela renforcerait l’accès de l’Inde à un nouveau marché et contribuerait à renforcer les relations commerciales dans la région.

Les deux parties doivent identifier les domaines dans lesquels les entreprises indiennes peuvent investir, notamment les nanosatellites, les produits pharmaceutiques, les projets d’infrastructure d’énergie renouvelable, le tourisme, les textiles, l’informatique, l’intelligence artificielle et la cybersécurité, les vaccins, l’exploration spatiale, les médicaments tropicaux, l’océanographie et le changement climatique. .

« L’ouverture d’une ambassade indienne à Saint-Domingue complète l’infrastructure diplomatique entre les deux pays. Maintenant, nous avons les bons outils pour travailler, aller de l’avant et créer de nouveaux domaines d’intérêt dans notre relation.

La RD pourrait également être une plaque tournante logistique importante et pourrait être utilisée pour connecter le continent et l’Amérique centrale », a ajouté l’ambassadeur Puig.

Il existe deux institutions importantes qui sont dirigées par l’Inde – le CDRI et l’Alliance solaire internationale, et DR est membre des deux.

Le commerce bilatéral a atteint environ huit cents millions de dollars par an avant la pandémie, et il semble qu’il le sera davantage cette année. L’or représente à nouveau quatre-vingt quinze pour cent des exportations de ce pays et est leur principal produit d’exportation.

Inde et Paraguay

Le Paraguay est en train de devenir une destination intéressante pour l’Inde. Financial Express Online avait visité le pays avec le vice-président Venkaiah Naidu en 2019.

Le petit pays enclavé d’Amérique du Sud se tourne vers l’Inde pour construire son infrastructure, des solutions de sécurité pour lutter contre l’immigration illégale et la criminalité, les meilleures pratiques dans le secteur spatial, la santé, l’éducation, les énergies renouvelables et bien plus encore.

Saluant l’ouverture d’une nouvelle mission dans son pays, lors d’une interaction avec Financial Express Online, l’ambassadeur du Paraguay en Inde, Fleming Raul Duarte Ramos a déclaré : un large éventail d’industries.

Le pays qui est l’un des pays membres du MERCOSUR (Argentine, Paraguay, Uruguay et Brésil) peut également être une passerelle pour les entreprises indiennes pour vendre leurs marchandises vers des pays comme le Pérou, le Chili, le Mexique et la Colombie (Alliance du Pacifique).

En 2019, les dirigeants des deux pays avaient, au cours des entretiens, identifié de nouveaux domaines de coopération tels que la coopération spatiale, les médicaments, l’informatique, les produits pharmaceutiques, l’éducation (en particulier l’enseignement de l’anglais) et bien plus encore.

Pour sa propre sécurité alimentaire, l’agriculture contractuelle dans le Paraguay lié à la terre est une option que New Delhi peut explorer. L’Inde a déjà offert ses nouvelles technologies aux agriculteurs de ce pays ainsi que des machines pouvant aider les agriculteurs.

Asuncion, la capitale de ce pays, pourrait également être utilisée par les transporteurs indiens comme plaque tournante, car les principaux aéroports de la région sont très fréquentés et pleins.

L’Inde a également aidé le pays dans le cadre de Vaccine Maitreyi en fournissant des doses de Covaxin et de Covishield. Le Paraguay devient rapidement un partenaire commercial solide pour l’Inde et l’Inde est devenue le septième plus gros consommateur de produits paraguayens. La nation sud-américaine possède un secteur militaire et de défense stable et en plein essor qui devient rapidement important pour le secteur de la défense indien. Le Paraguay perçoit l’Inde comme une opportunité pour une coopération sud-sud stable et un partenaire commercial fiable. L’Inde considère également le Paraguay comme un allié potentiel avec lequel renforcer ses relations et se développer en tant que partenaires commerciaux.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.