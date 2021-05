L’Inde exporte un record de 20 tonnes de riz et de blé en FY21

De même, les exportations de blé ont bondi à 2,1 MT en FY21, le plus haut niveau depuis FY15 et contre seulement 0,2 MT l’année précédente, selon les données officielles.

Défiant le blues de Covid, l’Inde a exporté un record de 19,8 millions de tonnes (MT) de riz et de blé au cours de l’exercice 21 grâce à des prix attractifs à l’étranger des produits de base et à une production excédentaire massive dans le pays. Un inventaire officiel abondant (principalement pour les programmes de bien-être) a également permis de garantir qu’aucune restriction des exportations ne soit imposée par le gouvernement au cours d’une année pandémique.

Il y a eu une augmentation de près de 4% des exportations de basmati à 4,45 MT et une hausse de 160% des non-basmati à 13,09 MT en FY21, selon les données de l’Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés (Apeda). En termes de valeur, alors que le segment du riz non basmati a plus que doublé pour atteindre 4,8 milliards de dollars (35,448 crore Rs), encore plus que le basmati, il y a une baisse de 7% à 4 milliards de dollars (29849 crore Rs) dans les expéditions de variétés aromatiques.

La demande de blé, de riz non basmati et d’autres céréales devrait encore augmenter, a déclaré lundi à FE M Angamuthu, président d’Apeda.

Du fait de la hausse des prix internationaux, les exportations de céréales indiennes sont devenues plus viables, en particulier celles du blé. L’indice mondial des prix des céréales de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture se situe actuellement à 125,1, le plus haut depuis mai 2014.

Les contrats à terme sur le blé au Chicago Board of Trade ont bondi de 12,3% au cours de l’exercice 21 pour clôturer à 6,18 $ le boisseau le 31 mars 2021. Le blé indien est contracté à 280-285 $ la tonne contre l’Australie disponible à 290-300 $ et l’Ukraine 270-280 $ pour le Bangladesh , Népal, Sri Lanka, pays d’Asie occidentale.

«Nous avons veillé à ce que les approvisionnements ne soient pas interrompus en raison du verrouillage, car toutes les agences gouvernementales concernées ont fourni le soutien nécessaire aux exportateurs et facilité les déplacements physiques. Alors que les conformités réglementaires ont été minimisées, il n’y a pas eu de compromis sur la qualité », avait déclaré Angamuthu.

Pendant ce temps, les stocks officiels de céréales restent également élevés. Selon Food Corporation of India, les réserves officielles contenaient 77,23 tonnes de céréales au 1er avril, en hausse de 4,6% par rapport à l’année précédente. Les stocks représentaient près de quatre fois le coussin global et les réserves stratégiques requises.

