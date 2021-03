L’Inde fabriquera près de 5000 missiles antichars Milan 2T

29/03/2021

Act. À 10 h 34 CEST

SPORT.es

Aujourd’hui, José Mª Navarro García a rapporté pour ‘Défense, que L’Inde prévoit de fabriquer pas moins de 4 690 missiles antichars Milan 2T. Le programme de fabrication a démarré en 2016 avec une première commande de ce matériau anti-blindé. Le Milan 2T est un missile antichar de deuxième génération qui est maintenant dépassé par une nouvelle technologie développée dans différentes puissances. En son temps, la deuxième génération était très importante.

Dans les années 1960, les premiers missiles anti-char sont apparus, utilisant un câble et un joystick pour le diriger. Il s’agissait de missiles très rudimentaires, mais efficaces, dans lesquels le tireur était exposé pendant tout le vol du projectile. Dans la deuxième génération, le tireur ne doit plus utiliser de commande ou avoir des câbles autres qu’électroniques. La deuxième génération est guidée par un laser semi-actif. Le handicap de ces armes était que son efficacité a été affectée par les conditions atmosphériques et météorologiques.

Concernant les caractéristiques spécifiques, le Milan 2T a une portée de 1800 mètres, conçu pour faire exploser l’armure réactive des chars puis faites exploser une deuxième tête à l’intérieur de la cible. Même aujourd’hui, il est très utile contre les anciens chars de combat qui utilisent des pouvoirs différents.