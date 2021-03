L’Inde fait appel au Chili pour ses exportations de défense

Le Chili a été l’un des premiers pays de la région à manifester son intérêt pour les missiles indo-russes BrahMos.

Des entreprises privées indiennes du secteur de la défense ont contacté le secteur chilien de la défense par le biais d’un webinaire jeudi 26 mars 2021 à la recherche d’opportunités de codéveloppement et de coproduction dans des domaines d’intérêt mutuel.

Près de 130 délégués de l’Inde et du Chili ont interagi dans le cadre d’un webinaire le jeudi 26 mars 2021, organisé sous l’égide du Département de la production de défense du ministère de la Défense (MoD) par l’intermédiaire de la Société des fabricants indiens de défense (SIDM). Plus de 100 stands d’exposition virtuels d’entreprises indiennes ont également été installés.

Pourquoi des webinaires?

Afin d’atteindre l’objectif d’exportation de défense de 5 milliards USD d’ici 2025, le ministère de la Défense s’adresse aux pays amis par le biais de webinaires pour présenter les différentes plates-formes militaires et autres équipements destinés à l’exportation.

Le Chili, nation sud-américaine, est le deuxième pays de la région à participer au webinaire. Le premier était le Brésil.

Quel était le thème?

«Ouverture mondiale de l’industrie de la défense indienne pour un partenariat de collaboration: webinaire et exposition».

Secrétaire (Production de défense), Raj Kumar; Le chef de la Division du développement technologique et de l’industrie au sein du ministère a souligné dans son discours d’ouverture la volonté de l’industrie de la défense indienne de participer au processus d’appel d’offres des forces armées chiliennes.

Il a également souligné les fortes capacités de l’industrie de la défense indienne dans divers domaines et les opportunités de former des coentreprises pour la production conjointe ainsi que le co-développement de diverses plates-formes.

Neeraj Gupta, coprésident, SIDM, Comité international et des exportations, a souligné dans son allocution de bienvenue plusieurs initiatives politiques prises par le gouvernement qui visent à créer une dynamique à long terme vers la croissance de l’industrie de la défense indienne dans les temps à venir. Il a également parlé de l’annonce d’une liste négative pour l’importation d’équipements de défense, de la libéralisation de l’IED jusqu’à 74% selon la voie automatique, de la facilité de faire des affaires combinée à un budget d’investissement distinct pour l’achat d’armes indigènes sont quelques exemples de la politiques libérales du gouvernement.

Le webinaire a duré plus de trois heures.

Le chef de la division de la technologie, du développement et de l’industrie, ministère de la Défense, gouvernement du Chili, M. Oscar Bustos et d’autres hauts fonctionnaires et représentants d’entreprises y ont participé. Des présentations ont été faites par FAMAE / S2T, ASMAR / SISDEF et ENAER / DTS.

Et du côté indien MKU, Ordnance Factory Board (OFB), Tata advanced Systems, Goa Shipyard Limited (GSL), Hindustan Aeronautics Limited (HAL), L&T et autres.

Combien d’entreprises de défense indiennes présentes au Chili?

Seulement un. MKU Ltd, basée à Kanpur, est la seule entreprise présente au Chili depuis plus de dix ans et dans la région d’Amérique latine.

Neeraj Gupta, qui est également le directeur général de MKU Ltd, a évoqué dans ses remarques les défis et opportunités communs auxquels les deux pays sont confrontés dans les domaines du secteur de la défense. «Pour un écosystème aérospatial et de défense florissant dans leurs pays respectifs, il devient plus impératif que les deux parties collaborent dans ce secteur pour tirer parti des forces et des opportunités mutuelles.

Financial Express Online a rapporté que MKU Limited, basée à Kanpur, avait récemment signé un contrat de défense avec Carabineros du Chili pour 11 700 casques balistiques. Et c’est avec des accessoires d’une valeur de 7,2 millions de dollars. Des sources diplomatiques ont confirmé que l’entreprise allait bientôt signer une prolongation de contrat d’une valeur de 2,1 millions de dollars. Et, «La société basée à Kanpur a déjà signé un accord de fabrication conjointe avec FAMAE, Chili. Ceci est pour la production d’appareils électro-optiques et de produits d’armure.

Pour la première fois, Larsen & Tourbo (L&T) Shipbuilding est entré au Chili en février de cette année. Le navire de la marine chilienne Janequeo, construit par L&T., A navigué dans le port de Valparaíso. Il s’agissait d’un contrat de 11,5 millions USD pour le navire à deux vis «Anchor Handling, Towing, Supply and Standby Vessel» (AHTSSV). Et un système de propulsion hybride et de positionnement dynamique.

Comme l’a rapporté plus tôt Financial Express Online, les travaux sur le navire ont été effectués à Chennai.

Coopération de défense Inde-Chili

Conformément aux lois du pays, pour la fourniture de tout équipement industriel ou de défense au Chili, les entreprises du monde entier sont censées s’enregistrer auprès de l’état-major interarmées ainsi que des forces armées chiliennes.

Comment la mission indienne aide-t-elle?

La mission indienne basée dans la capitale de Santiago, au Chili, a aidé les entreprises indiennes qui souhaitent explorer les possibilités de s’inscrire auprès des forces armées chiliennes.

Jusqu’à présent, les entreprises, y compris M / s BrahMos; M / s Goa Shipyard Ltd; M / s Azista Industries; et l’ingénierie navale de M / s Reliance; sont enregistrés.

Et le processus d’enregistrement auprès des forces armées chiliennes de sociétés telles que Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Ordnance Factory Board (OFB), New Space India Limited; Neo Power; et BEML continue.

Quelles opportunités pour les entreprises du secteur privé indien au Chili?

Construction navale dans un secteur où les chantiers navals indiens peuvent collaborer avec la marine chilienne en cours de modernisation.

Des plans sont en cours d’élaboration pour envoyer une délégation de l’Inde au Chili et, de là, visiter les chantiers navals pour comprendre les domaines dans lesquels il pourrait y avoir une production et un développement conjoints. Étant donné que la marine chilienne exploite des sous-marins «Scorpène» depuis 2005, il existe des possibilités pour les deux parties de travailler ensemble. Le chantier naval d’ASMAR-Chili est considéré comme l’un des meilleurs de la région. D’autres sont COTECMAR-Colombie; et SIMA-Perú et tous ont des carnets de commandes pleins.

Missiles BrahMos

Le Chili a été l’un des premiers pays de la région à manifester son intérêt pour les missiles indo-russes BrahMos. Financial express Online a déjà signalé l’intérêt de la nation sud-américaine pour les plates-formes maritimes et terrestres. «Et dans les lanceurs autonomes mobiles pour les batteries de défense côtière, le complexe d’armes embarqué pour les sous-marins et les frégates.»

