L’Inde fait appel de la décision du groupe spécial de l’OMC sur les subventions à l’exportation de sucre devant l’organe d’appel

L’Inde a fait appel d’une décision du groupe spécial de règlement des différends commerciaux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui a jugé que les mesures de soutien interne du pays pour le sucre et la canne à sucre étaient incompatibles avec les normes commerciales mondiales, a déclaré un responsable. L’appel a été déposé par l’Inde auprès de l’Organe d’appel de l’OMC, qui est l’autorité finale sur ces différends commerciaux.

L’Inde a déclaré que la décision du groupe spécial de l’OMC avait fait certaines constatations « erronées » concernant les programmes nationaux de soutien aux producteurs et aux exportations de canne à sucre et que les conclusions du groupe spécial étaient totalement « inacceptables ». Dans sa décision du 14 décembre 2021, le groupe spécial a recommandé à l’Inde de retirer ses prétendues subventions interdites au titre de l’aide à la production, du stock tampon et des programmes de commercialisation et de transport dans les 120 jours suivant l’adoption de ce rapport.

Jugeant en faveur du Brésil, de l’Australie et du Guatemala dans leur différend commercial contre l’Inde au sujet des subventions du sucre de New Delhi, le panel de l’OMC a déclaré que les mesures de soutien sont incompatibles avec les règles commerciales de l’OMC.

Le responsable a déclaré que les conclusions du groupe spécial étaient déraisonnables et non soutenues par les règles de l’OMC et évitaient également des questions clés qu’il était obligé de déterminer.

“Les constatations du Groupe spécial sur les subventions à l’exportation alléguées sapent la logique et la justification. L’Inde a fait appel devant l’organe d’appel de l’OMC contre la décision du groupe spécial », a ajouté le responsable.

En 2019, le Brésil, l’Australie et le Guatemala ont entraîné l’Inde dans le mécanisme de règlement des différends de l’OMC, alléguant que les mesures de soutien interne de New Delhi aux producteurs de canne à sucre et de sucre et les subventions à l’exportation étaient incompatibles avec les règles du commerce mondial, y compris diverses dispositions de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture, l’Accord sur Subventions et mesures compensatoires, et Accord général sur le commerce et les tarifs (GATT).

Le Brésil est le plus grand producteur et exportateur de sucre au monde. L’Inde est le deuxième producteur mondial de sucre après le Brésil. En décembre 2020, le gouvernement avait approuvé une subvention de 3 500 crores de roupies aux sucreries pour l’exportation de 60 lakh tonnes d’édulcorant au cours de la campagne de commercialisation en cours 2020-21 dans le cadre de ses efforts pour les aider à régler les impayés des producteurs de canne à sucre.

Au cours de la précédente campagne de commercialisation 2019-2020 (octobre-septembre), le gouvernement avait accordé une subvention forfaitaire à l’exportation de 10 448 roupies par tonne. Les moulins ont exporté 5,7 millions de tonnes de sucre contre le quota obligatoire de 6 millions de tonnes fixé pour la saison 2019-20 (octobre-septembre), selon les données officielles.

Ces trois pays, qui sont membres de l’OMC, s’étaient plaints que les mesures de soutien de l’Inde aux producteurs de canne à sucre dépassaient le niveau de minimis de 10 pour cent de la valeur totale de la production de canne à sucre, ce qui, selon eux, était incompatible avec l’Accord sur l’agriculture.

Ils avaient également signalé les subventions à l’exportation alléguées de l’Inde, les subventions au titre des programmes d’aide à la production et de stocks régulateurs, et le programme de commercialisation et de transport.

Selon les règles de l’OMC, un ou plusieurs membres de l’OMC peuvent déposer une plainte auprès de l’organisme multilatéral basé à Genève s’ils estiment qu’une mesure commerciale particulière est contraire aux normes de l’OMC. La consultation bilatérale est la première étape pour résoudre un différend. Si les deux parties ne sont pas en mesure de résoudre le problème par voie de consultation, l’une ou l’autre peut demander la création d’un groupe spécial de règlement des différends. La décision ou le rapport du groupe spécial peut être contesté devant l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce

Il est intéressant de noter que l’organe d’appel de l’OMC ne fonctionne pas en raison des différences entre les pays membres pour nommer les membres de cet organe. Plus de 20 litiges sont déjà pendants devant l’instance d’appel. Les États-Unis bloquent la nomination des membres.

Même si l’organe, qui est l’arbitre final de ces différends commerciaux, commençait à fonctionner dès maintenant, il faudrait plus d’un an pour saisir l’appel de l’Inde. Selon les experts commerciaux, si l’organe d’appel rend également une décision contre les mesures de soutien de l’Inde, New Delhi doit s’y conformer et apporter les modifications appropriées à la manière dont elle fournit ces mesures.

