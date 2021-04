L’Inde fait face à une pénurie de vaccin Covid-19 lors d’une nouvelle vague de cas

Selon un rapport CNN.

Mais les récentes limites américaines et européennes sur l’exportation de matériels critiques de production de vaccins Covid-19 ont entraîné une grave pénurie de vaccins dans tout le pays. Beaucoup de ses près de 1,4 milliard d’habitants se retrouvent maintenant à devoir attendre des coups de feu lors d’une deuxième vague meurtrière du coronavirus.

L’Inde a signalé dimanche un record de 261 500 nouveaux cas, le chiffre le plus élevé enregistré depuis le début de la pandémie. Le pays a également ajouté un million de nouveaux cas en moins d’une semaine, atteignant un total de plus de 14 millions de cas.

La flambée a contraint l’Inde à revenir dans le verrouillage, avec Delhi, la région de la capitale du pays, imposant des couvre-feux nocturnes et week-ends afin de limiter la propagation du virus.

L’Inde est également un fabricant majeur fournissant COVAX, l’accord international de fabrication et de distribution de Covid-19. SII s’était engagé à l’origine à fabriquer jusqu’à 200 millions de doses pour 92 pays. Ces plans sont en suspens pour le moment.

«Les livraisons de doses du Serum Institute of India seront retardées en mars et avril», a indiqué le 25 mars un communiqué de COVAX, qui est dirigé par une coalition comprenant l’Organisation mondiale de la santé. «Les retards dans l’approvisionnement en doses de vaccin Covid-19 produit par SII sont dus à la demande accrue de vaccins Covid-19 en Inde.»

SII a un accord pour fabriquer le vaccin AstraZeneca, ainsi qu’un vaccin local appelé Covaxin. Il avait déjà fourni 28 millions de doses pour la distribution de COVAX et devait livrer 40 millions de doses supplémentaires en avril et 50 millions en mai, selon un rapport de CNN.

En janvier, cependant, le gouvernement indien a limité l’exportation de ses doses d’AstraZeneca, décision que John Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, a qualifié de «catastrophique» pour l’Afrique début avril. Le continent était prêt à obtenir une grande partie de son approvisionnement en vaccins via COVAX.

Lorsque l’Inde a lancé son programme de vaccination en janvier, elle s’est fixé comme objectif de vacciner complètement 300 millions de personnes d’ici la fin août, mais à ce jour, seulement 16 millions de personnes ont reçu des doses complètes, soit un peu plus de 1% de la population du pays, selon Données de l’Université Johns Hopkins.

Les limites d’exportation américaines et européennes nuisent à l’approvisionnement de l’Inde

Début février, le président Joe Biden a invoqué la loi américaine sur la production de défense pour limiter l’exportation des fournitures de fabrication nécessaires à la production de vaccins Covid-19. À l’époque, la Maison Blanche avait déclaré qu’elle avait utilisé la loi pour aider le géant pharmaceutique Merck à accélérer sa production du vaccin Johnson & Johnson, dont la distribution aux États-Unis a récemment été suspendue pour examiner un nombre très limité d’effets secondaires potentiellement nocifs. Cas rares.

Fin mars, l’Union européenne a mis en place des limites d’exportation similaires afin de contribuer à la montée en puissance de la production européenne de vaccins. Ensemble, les deux interdictions d’exportation ont frappé particulièrement SII.

«Les fabricants ont besoin de beaucoup de sacs, de filtres et d’articles critiques», a déclaré Adar Poonawalla, PDG de SII, à . début mars. «Le vaccin Novavax, dont nous sommes l’un des principaux fabricants, a besoin de ces produits des États-Unis.»

Les interdictions d’exportation ont un effet d’entraînement sur la production mondiale de vaccins au moment même où le monde a commencé à faire face à une vague particulièrement meurtrière de nouvelles variantes de Covid-19. Samedi, le monde a passé 3 millions de décès dus au virus.

Mais tout le monde au sein du gouvernement indien ne blâme pas uniquement les limites d’exportation. Le ministre indien de la Santé, Harsh Vardhan, et le ministre de l’Intérieur, Amit Shah, ont affirmé que le pays dispose des vaccins dont il a besoin et que les carences sont dues à une mauvaise planification au sein de chaque État. Dans une déclaration du 7 avril, Vardhan a désigné le Maharashtra – l’un des États indiens les plus gravement touchés par la pandémie – comme étant particulièrement désorganisé.

L’Inde a l’intention d’étendre son approbation de vaccin

Même avec ses accusations portées contre les États, le gouvernement fédéral commence peut-être à se sentir blâmé, ou du moins une certaine responsabilité. Mardi, l’Inde a annoncé son intention d’accélérer les approbations d’urgence pour les vaccins qui ont été approuvés ailleurs par l’OMS, mais qui ne sont actuellement pas administrés dans le pays. Il s’agit notamment de Pfizer / BioNTech, Johnson & Johnson, Novavax et Moderna.

Mais il y a encore un long chemin à parcourir, et malgré la confusion entre les autorités étatiques et fédérales en Inde, il est clair que la principale cause de la pénurie provient probablement des limites d’exportation. Alors que les pays plus riches de l’UE et d’Amérique du Nord commencent à regarder au-delà du virus et que leurs programmes de vaccination accélèrent la livraison des doses nécessaires – les États-Unis ont livré plus de 209 millions de doses de vaccin dimanche – le reste du monde semble être laissé pour compte.

Les centres de vaccination à travers l’Inde ont été contraints de fermer en raison du manque de doses, et la chaîne d’approvisionnement mondiale restera apparemment tendue jusqu’à ce que les exportations de matières commencent à affluer de l’Ouest.