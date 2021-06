L’Inde fait face à une pénurie d’infrastructures de soins de santé, étendre sa portée pour gérer l’écart entre l’offre et la demande : Shyatto Raha, MyHealthcare

L’utilisation de solutions technologiques numériques telles que la télémédecine, la pharmacie en ligne, la téléradiologie, la télé-USI, etc. seront les principaux moteurs de la refonte du cadre des soins de santé en Inde.

La pandémie s’est avérée être une période déterminante pour le secteur de la santé, avec l’importance de la technologie, plus précisément l’utilisation de la technologie numérique, devenant au premier plan. Les hôpitaux ont été inondés de patients au cours de la deuxième vague et l’écart entre le nombre de médecins et de professionnels de la santé disponibles par rapport aux besoins a clairement mis en évidence un énorme déficit ainsi que l’absence d’un écosystème de soins aux patients. L’utilisation des technologies numériques pour permettre les soins aux patients à distance allégera le fardeau de notre écosystème de soins de santé et nous permettra également d’être mieux préparés pour la troisième vague attendue. En conversation avec Financial Express Online Shyatto Raha, fondateur et PDG de Healthcare a expliqué comment leur nouveau cadre de surveillance à distance des patients, en collaboration avec Max Healthcare, comblera les lacunes en matière de prestation de soins de santé à l’aide d’un processus de soins axé sur les données. Extraits :

Qu’est-ce que Max MyHealth+ ? Comment cela va-t-il aider les patients?

Max Healthcare et MyHealthcare ont collaboré pour lancer le premier cadre de surveillance des patients intégré à l’appareil en Inde, Max MyHealth+. Le lancement de la surveillance à distance des soins aux patients permettra à Max Healthcare d’étendre sa géographie de soins, permettant aux patients de toute l’Inde et du monde entier de rester en contact avec Max Hospitals et ses médecins, et réduira le temps que les patients doivent passer à l’intérieur des hôpitaux. la surveillance à distance des patients, les patients peuvent utiliser la plate-forme Max MyHealth+ pour surveiller leurs signes vitaux avec des appareils cliniques intégrés à l’application, permettant aux lectures cliniques de passer de l’appareil à l’application et au DME, pour l’examen du médecin.

Comment fonctionnera cette plateforme ?

L’écosystème Max MyHealth+ construit en collaboration avec MyHealthcare, a intégré des tensiomètres d’Omron, des appareils d’ECG et de fréquence cardiaque de Kardia et des appareils de surveillance de la glycémie d’Accu-Chek. Les signes vitaux sont surveillés à l’aide d’outils d’IA, qui aident à l’interprétation de l’ECG, des alertes vitales aux médecins si les paramètres sont en dehors des limites autorisées. Les offres intégrées aux appareils permettront aux patients d’utiliser des appareils cliniques à domicile, qui sont parfaitement connectés à l’application Max MyHealth+.

Les données cliniques capturées sont gérées avec une analyse automatisée des tendances et des alertes vitales. La surveillance à distance des soins et l’utilisation des programmes de soins aideront Max Healthcare à gérer leurs patients où qu’ils se trouvent. L’Inde est aujourd’hui confrontée à une pénurie importante de prestataires de soins de santé, de médecins, d’infirmières et d’établissements de soins spécialisés. L’élargissement de la portée de notre infrastructure de soins de santé est essentiel pour pouvoir gérer l’écart entre la demande et l’offre de services de santé. L’utilisation de solutions technologiques numériques telles que la télémédecine, la pharmacie en ligne, la téléradiologie, la télé-USI, etc., seront les principaux moteurs de la refonte du cadre des soins de santé en Inde.

Comment les startups comme la vôtre soutiennent-elles la lutte contre le covid ?

Des startups comme la nôtre ont déplacé notre plateforme vers la télémédecine et la construction d’un écosystème de soins centré sur les consultations virtuelles. Cela a aidé nos patients à accéder facilement aux soins de santé et à utiliser nos services pour contacter les médecins pour des consultations vidéo, accélérer les tests de diagnostic et bénéficier de la livraison de médicaments à domicile et en cas de besoin, utilisez notre MyHealthcare@Home pour la surveillance des soins à domicile pendant la pandémie. Nous nous sommes également adaptés rapidement aux besoins en constante évolution des médecins, des infirmières et des patients, ce qui a contribué à accroître l’adoption du nouvel écosystème.

Shyatto Raha, fondateur et PDG de Healthcare

Un autre apprentissage clé pour nous était l’empathie – le secteur de la santé est malheureusement témoin des émotions et de l’anxiété comme le fondement même de l’état d’esprit d’un patient lorsqu’il recherche des soins. Alors que les réunions physiques avec les médecins aident à calmer les patients et leurs familles, essayer de gérer cela au cours de consultations virtuelles était tout un défi. Notre équipe de soutien aux patients a travaillé comme des travailleurs de première ligne dans la gestion des patients avant leur consultation chez le médecin et également avec leurs soins de suivi. Cela nous obligeait à nous assurer que notre technologie de plate-forme et nos processus d’exploitation avaient l’empathie du patient au centre de tout. La pandémie a été difficile pour tout le monde dans le monde, mais pour nous, elle a permis de mieux comprendre les patients et leurs besoins en matière de soins de santé. Cela nous a également aidé à pousser les innovations technologiques pour un meilleur diagnostic et un meilleur traitement.

Comment votre plate-forme aidera-t-elle la préparation de l’Inde au covid pour faire face à la 3e vague ?

L’Inde a connu une détresse généralisée lors de la deuxième vague de covid et aimerait certainement être préparée pour la troisième vague. La plateforme Max MyHealth+ nous aidera à alléger la pression sur nos travailleurs de première ligne et à les soutenir dans leurs efforts pour sauver des vies. La plate-forme aidera à surveiller les signes vitaux des patients présentant des symptômes légers en temps réel et alertera immédiatement le médecin sur le réseau Max Health si les paramètres sont hors de la plage autorisée. Cela aidera les médecins à consacrer du temps aux patients hospitalisés tout en surveillant de près ceux qui sont à la maison via l’application.

Quels sont tes plans futurs?

MyHealthcare travaille à son investissement de série B au cours des prochains mois. Cela contribuera à notre expansion en Inde, en particulier dans les villes de niveau 2, et nous permettra d’étendre notre expansion géographique en amenant l’écosystème MyHealthcare sur le marché de l’Asie, du Moyen-Orient et des États-Unis. Nous espérons devenir synonymes d’écosystèmes de soins de santé numériques en Inde et dans les 5 prochaines années, nous voulons être disponibles même dans les villes de niveau 2.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.