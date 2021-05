L’Inde fait taire ses détracteurs sur Facebook et Twitter pendant la pandémie

Alors que la pandémie de coronavirus fait rage en Inde, faisant des milliers de morts, de nombreux Indiens se tournent vers les médias sociaux pour demander au gouvernement de mieux gérer la crise de santé publique. Et maintenant, le gouvernement fait taire ces critiques dans sa dernière menace pour l’avenir de la liberté d’expression sur Internet dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.

Ces dernières semaines, le gouvernement indien a demandé à des entreprises comme Twitter de supprimer le contenu qui, selon lui, contenait de la désinformation sur la pandémie de Covid-19. Mais les critiques disent que le leadership politique de l’Inde sous le Premier ministre Narendra Modi utilise la prémisse de la désinformation pour aller trop loin et réprimer les critiques sur la gestion de la pandémie par l’administration.

Un débat similaire a également eu lieu aux États-Unis sur la manière dont des entreprises comme Twitter et Facebook devraient modérer les discours préjudiciables sur leurs plateformes, en particulier lorsque ce discours provient de dirigeants mondiaux. Mais le problème a pris une intensité accrue en Inde, où le gouvernement fait pression de manière plus agressive et directe sur les entreprises technologiques pour qu’elles bloquent le contenu avec lequel il conteste.

«Les sociétés Internet sont coincées entre un rocher et un endroit difficile», a déclaré Anupam Chander, professeur de droit à l’Université de Georgetown qui se concentre sur la réglementation de la parole internationale en ligne. «Ils font face à un gouvernement qui les accuse essentiellement d’encourager une violation de la loi. Dans le même temps, il y a d’énormes problèmes de liberté d’expression ici. »

L’Inde est la plus grande démocratie du monde et a une histoire de débat politique vigoureux. Sa constitution protège les droits des personnes à la liberté de parole et d’expression – à quelques exceptions près, notamment pour les contenus qu’elle juge diffamatoires.

Mais sous l’administration Modi de ces dernières années, le pays a élargi ses lois sur la réglementation d’Internet, lui donnant plus de pouvoir pour censurer et surveiller ses citoyens en ligne. Le gouvernement dispose de plusieurs leviers pour contraindre les entreprises technologiques basées aux États-Unis à se conformer: il pourrait arrêter le personnel de Facebook et Twitter en Inde si leurs employeurs ne suivent pas les ordres. Encore plus loin, l’Inde pourrait retirer complètement Twitter ou Facebook de l’Internet local en Inde, comme elle l’a récemment fait avec TikTok et plusieurs grandes applications chinoises en juin. Et le gouvernement a eu recours à la fermeture effective d’Internet au Cachemire en février 2020 lorsqu’il a voulu calmer la dissidence politique dans la région.

Aujourd’hui, la tension entre les entreprises de médias sociaux américaines et le gouvernement indien a atteint un niveau record en raison du débat acharné autour de la gestion par Modi de la pandémie de Covid-19. Et ce qui se passera ensuite pourrait déterminer si les Indiens continueront d’avoir le même type d’accès à un environnement de médias sociaux relativement ouvert ou si les murs autour de ce que les gens sont autorisés à dire en ligne en Inde se fermeront encore plus. Certains craignent que le pays ne ressemble davantage à la Chine, où le gouvernement contrôle étroitement l’accès de ses résidents à l’information et où les géants américains de la technologie comme Google et Facebook ont ​​essayé – et échoué – de fonctionner avec succès.

Que s’est-il passé avec les retraits récents

Ces derniers jours, Twitter et Facebook ont ​​supprimé ou bloqué le contenu politique critiquant le gouvernement indien.

Mercredi, Facebook a confirmé qu’il bloquait temporairement les publications avec un hashtag #ResignModi en Inde, mais il a déclaré plus tard qu’il s’agissait d’une erreur en raison du contenu associé au hashtag qui enfreignait ses politiques. Facebook a depuis rétabli l’accès au hashtag.

Facebook a refusé de commenter le nombre ou le nombre de demandes de retrait qu’il a reçues du gouvernement indien ces dernières semaines. Une source proche de l’entreprise a déclaré que Facebook n’avait retiré qu’une petite partie du total des demandes reçues.

Contrairement à Facebook, Twitter est plus transparent et divulgue les demandes de retrait via une organisation extérieure, Lumen. Twitter a reconnu que le gouvernement indien lui avait récemment demandé de supprimer plusieurs dizaines de tweets, qui concernaient la pandémie de Covid-19 en Inde, comme l’a rapporté pour la première fois le site d’information indien MediaNama.

Recode a examiné les plus de 50 tweets que Twitter a bloqués ou supprimés à la demande du gouvernement indien ces dernières semaines. Alors que certains pourraient être considérés comme trompeurs – y compris une image virale montrant la dévastation en Inde, soi-disant liée à la pandémie que le vérificateur de faits indien AltNews a signalé être dépassée – on ne savait pas ce qui était trompeur à propos de plusieurs autres messages, qui semblaient être des informations et des commentaires politiques simples.

L’un des tweets bloqués, par exemple, est un lien vers un article de presse de Vice sur un rituel de bain religieux hindou de masse organisé dans le Gange lors de la dernière vague de Covid-19 – qui a également été largement rapporté dans d’autres médias. Un autre est une caricature satirique montrant une caricature de Modi prononçant un discours sur des cercueils en feu, le Premier ministre disant: «Je n’ai jamais vu une telle foule lors d’un rassemblement.»

Le ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information, qui adresse des demandes de retrait aux entreprises de médias sociaux au nom du gouvernement indien, n’a pas répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole du parti BJP de Modi n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

En réponse aux questions de Recode sur la manière dont Twitter décide des publications à bloquer ou à supprimer, un porte-parole de Twitter a envoyé à Recode la déclaration suivante:

Lorsque nous recevons une demande légale valide, nous l’examinons conformément aux règles de Twitter et à la législation locale. Si le contenu enfreint les règles de Twitter, le contenu sera supprimé du service. S’il est jugé illégal dans une juridiction particulière, mais pas en violation des règles de Twitter, nous pouvons refuser l’accès au contenu en Inde uniquement.

La société a également déclaré avoir informé directement les titulaires de comptes lorsqu’ils recevaient une ordonnance légale concernant leur compte.

De nombreux défenseurs de la liberté d’expression accusent rapidement les entreprises de médias sociaux comme Twitter de céder trop facilement aux pressions du gouvernement indien. Dans le passé, l’entreprise a adopté une position plus agressive et plus publique contre l’administration Modi – comme en février lorsqu’elle a refusé de bloquer les militants politiques et les journalistes qui utilisaient Twitter pour critiquer les nouvelles réformes agricoles du gouvernement indien, que de nombreux agriculteurs indiens avaient protestaient depuis des mois.

Maintenant, pendant la pandémie, des entreprises comme Twitter sont à nouveau testées pour déterminer dans quelle mesure elles sont prêtes à suivre les ordres du gouvernement indien – et courent le risque d’être complètement fermées si elles leur désobéissent.

«Il est facile pour nous de dire que Twitter ne devrait pas faire cela. Mais la question est de savoir si elle veut continuer à opérer sur le marché indien », a déclaré Chander. «C’est une danse très compliquée.»

Une des voies que les entreprises américaines de médias sociaux pourraient emprunter est d’essayer de contester les récentes demandes de retrait du gouvernement devant les tribunaux indiens, qui, selon Chander, sont relativement indépendants de Modi.

Le gouvernement américain, qui entretient des relations étroites avec l’Inde, pourrait également faire pression sur l’administration de Modi pour qu’elle relâche son emprise sur les médias sociaux. Lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le gouvernement indien ordonnant aux entreprises de médias sociaux de bloquer les publications critiquant le gouvernement «ne serait certainement pas aligné sur notre vision de la liberté d’expression dans le monde».

La Maison Blanche a d’autres moyens diplomatiques qu’elle pourrait utiliser, comme menacer de couper les accords commerciaux ou d’autres relations diplomatiques entre les deux pays. Pour l’instant, la Maison Blanche se concentre sur la question plus large de la distribution des vaccins en Inde. Cette semaine, l’administration a annoncé – sous une pression mondiale croissante – qu’elle allait inverser la tendance et exporter du matériel de vaccin Covid-19 vers le pays. Jusqu’à présent, rien n’indique publiquement que l’administration Biden envisage de prendre des mesures diplomatiques concernant la position du pays à l’égard des médias sociaux.

Quoi qu’il en soit, il est clair qu’il y a une bataille croissante entre le gouvernement indien et les entreprises de médias sociaux américaines. Ce qui se passera ensuite sera un signe de la direction que semble prendre l’avenir de la liberté d’expression dans le pays.