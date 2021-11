L’Inde fait un pas en avant dans l’engagement de zéro net avec le pilote CIL assurant une réduction significative des émissions de CO2

Par conséquent, les avantages environnementaux et économiques pour le pays seraient importants lorsque les projets FMC de 415 MT deviendront opérationnels d’ici 2024, a déclaré l’exécutif du CIL.

L’engagement net zéro de l’Inde conformément aux engagements de la COP26 a fait un pas en avant avec un projet pilote de Coal India (CIL) révélant que le transport mécanisé du charbon (MCT) et le chargement via des usines de traitement du charbon (CHP) peuvent entraîner une réduction de 11 946 tonnes d’émissions de CO2 par an en plus de réduire les émissions d’autres polluants.

Les résultats provenaient d’un projet pilote impliquant seulement deux mines à ciel ouvert, ce qui signifie que MCT et CHP peuvent aller très loin en plus des 3 000 MW d’objectifs renouvelables, de charbon propre, de gazéification et d’initiatives de plantation de CIL pour atteindre ses objectifs nets zéro.

Alors que le MCT impliquerait des expéditions via des bandes transporteuses, la cogénération impliquerait un chargement dans des silos. Le niveau d’émission de CO2 de CIL, calculé à 0,65% des émissions totales de CO2 de l’Inde, soit 2 616 millions de tonnes à la date de l’exercice 20, l’a déjà rapprochée de la tendance à devenir une entreprise à zéro net.

La campagne de plantation sur 1 300 hectares pour cet exercice réduirait encore son empreinte carbone. Pourtant, le mineur de PSU avait engagé le National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), ( Fe a rapporté plus tôt) une unité du Council of Scientific Industrial Research ( CSIR) pour évaluer les avantages environnementaux potentiels du chargement de charbon à travers des silos dans les projets à ciel ouvert de Lingaraj et Gevra (OCP) de Mahanadi Coalfields (MCL) et South Eastern Coalfields (SECL), respectivement.

Les résultats montrent que Lingaraj OCP, ayant 16 millions de tonnes de capacité de chargement de silos par an, peut réduire chaque année 10 288 tonnes d’émissions de CO2, soit 54% des émissions totales lorsqu’elles sont manipulées mécaniquement. Les particules et les émissions gazeuses peuvent réduire de 73 %. La capacité de chargement du silo de 10 MTPA de Gevra peut réduire 1 658 tonnes d’émissions de CO2 par an, soit 21 % des émissions totales lorsqu’elles sont manipulées mécaniquement. Les particules et les émissions gazeuses peuvent réduire de 84 %.

MCT et CHP, qui font partie de la connectivité du premier kilomètre (FMC) de Rs 10 500 crores de CIL, envisagent une gestion mécanisée de 566 MT d’ici 2024. Le mineur PSU transportait actuellement 151 millions de tonnes (MT) via ce mode. Il a identifié 35 projets d’extraction de charbon pour transporter 415 MT supplémentaires.

CIL fait concorder les projets FMC avec les lignes ferroviaires principales, renforçant la connectivité ferroviaire à un investissement d’environ Rs 2 335 crore. En outre, il investit Rs 3 750 crore dans 21 nouvelles voies d’évitement ferroviaires. « L’évacuation du charbon est plus difficile. Le chargement du silo par rapport au chargement répandu par les voies d’évitement conduit également à un gain de productivité sur les fronts de la qualité et de la quantité », a déclaré un cadre de CIL, ajoutant que la fiabilité des expéditions de charbon augmente, en particulier pendant la mousson, car le chargement du silo évite le transport routier.

Le CIL a construit des routes de contournement pour les camions mais le chargement mécanisé conduirait à une densité de trafic réduite sur le réseau routier assurant une meilleure sécurité routière en réduisant les accidents. Le chargement mécanisé permettrait également d’économiser le coût de la consommation de diesel en raison du transport routier. Les projets pilotes dans les deux mines susmentionnées ont montré une économie d’environ Rs 170 crore (le projet a considéré les prix du diesel de janvier-février) diminuant environ 85,33 litres de consommation de diesel.

Par conséquent, les avantages environnementaux et économiques pour le pays seraient importants lorsque les projets FMC de 415 MT deviendront opérationnels d’ici 2024, a déclaré l’exécutif du CIL.

