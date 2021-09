L’Inde franchit 75 crores de doses de vaccin Covid: le ministre de la Santé

L’exercice de vaccination en tant qu’outil pour protéger les groupes de population les plus vulnérables du pays contre le COVID-19 continue d’être régulièrement examiné et surveillé au plus haut niveau, a indiqué le ministère.

L’Inde a franchi le cap de l’administration de 75 crores de doses de vaccin Covid, a déclaré lundi le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya.

Il a déclaré que la campagne de vaccination du pays continue de créer de nouvelles dimensions sous la direction du Premier ministre Narendra Modi et avec son mantra de “Sabka Saath, Sabka Prayas (avec tout le monde, avec les efforts de tous”.

« , Au cours de la 75e année de l’indépendance, le pays a franchi le chiffre de 75 crore de vaccinations », a tweeté le ministre de la Santé avec les hashtags #SabkoVaccineMuftVaccine et #AazadiKaAmritMahotsav.

Jusqu’à présent, toutes les personnes adultes dans six États et territoires de l’Union – Sikkim, Himachal Pradesh, Goa, Dadra et Nagar Haveli, Ladakh et Lakshadweep – ont reçu au moins une dose du vaccin.

L’Inde a mis 85 jours pour atteindre la barre des 10 crores de vaccination, 45 jours de plus pour franchir la barre des 20 crores et 29 jours de plus pour atteindre les 30 crores, a déclaré Mandaviya.

Le pays a mis 24 jours pour atteindre 40 crore à partir de 30 doses de crore, puis 20 jours de plus pour franchir la barre des 50 crore de vaccination le 6 août.

Il a fallu 19 jours de plus pour dépasser la barre des 60 crores et seulement 13 jours pour atteindre 70 crore contre 60 crore le 7 septembre.

La campagne de vaccination à l’échelle du pays a été lancée le 16 janvier avec des agents de santé vaccinés dans la première phase. La vaccination des travailleurs de première ligne a commencé le 2 février.

La phase suivante de la campagne de vaccination a commencé à partir du 1er mars pour les personnes de plus de 60 ans et celles de 45 ans et plus présentant des comorbidités spécifiées. Le pays a lancé la vaccination pour toutes les personnes âgées de plus de 45 ans à partir du 1er avril. Le gouvernement a alors décidé d’étendre la campagne de vaccination en permettant à toute personne âgée de plus de 18 ans de se faire vacciner à partir du 1er mai.

