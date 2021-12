L’Inde interdit l’importation de kiwis d’Iran en raison de l’augmentation des envois infestés de parasites

L’Inde a suspendu l’importation de kiwis frais d’Iran en raison de l’augmentation des envois infestés de parasites en provenance de ce pays du Moyen-Orient malgré des avertissements répétés, selon le ministère de l’Agriculture de l’Union. L’importation de kiwis frais d’Iran a été interdite à compter du 7 décembre par l’organisme nodal de l’Organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) relevant du ministère de l’Agriculture.

« Les certificats phytosanitaires délivrés par l’ONPV d’Iran à partir du 8 décembre 2021 pour les kiwis frais ne seront pas reçus de notre côté », a déclaré le ministère dans une lettre écrite à son homologue iranien de l’ONPV. Depuis octobre 2021, l’Inde a intercepté le ravageur de quarantaine « Aspidiotus netil » dans 22 envois et le ravageur « Pseudococcu Calceolariae » dans deux envois de kiwis, a-t-il indiqué.

Les envois infestés de kiwis en provenance d’Iran ont augmenté malgré les avertissements répétés de prendre des mesures pour se conformer aux normes de qualité fixées par l’Inde, a-t-il déclaré.

Plus tôt en 2019 également, l’Inde avait intercepté un organisme de quarantaine appelé « Aspidiotus netil » dans 13 envois et un organisme nuisible non de quarantaine « Aonidiella aurantii » dans deux envois de kiwis en provenance d’Iran, a-t-il ajouté. Le ministère a ajouté que « le rapport de non-conformité a été envoyé régulièrement à l’Iran pour ces envois, mais jusqu’à présent, aucune mesure n’a été prise et les interceptions n’ont pas diminué ». Il a déclaré que l’introduction de tout organisme de quarantaine par le biais d’envois d’importation infestés constitue une menace pour la biosécurité indienne et est traitée conformément aux dispositions de la réglementation indienne.

Le gouvernement indien a suspendu l’importation de kiwis frais en provenance d’Inde, car chaque pays a la souveraineté et l’autorité pour se protéger, a-t-il déclaré. Le gouvernement iranien a également été invité à enquêter sur les cas de non-conformité et à soumettre un rapport sur les mesures prises au plus tôt en ce qui concerne les mesures correctives prises pour éviter les futures interceptions.

Actuellement, l’Inde importe 4 000 tonnes de kiwis de divers pays, tandis que la production nationale est d’environ 13 000 tonnes, selon les données du gouvernement.

