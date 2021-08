L’Inde introduit un nouveau e-Visa pour les Afghans ; ce n’est pas basé sur la religion

in

Compte tenu de l’aggravation de la situation en Afghanistan, une nouvelle catégorie de visa électronique a été introduite aujourd’hui, le « e-Emergency X-Misc Visa ». (Source de la photo : IE)

Au milieu du chaos en Afghanistan après la prise de Kaboul par les talibans dimanche, les citoyens de ce pays cherchent à s’échapper de là.

Pour ceux qui sont bloqués en Afghanistan alors que le pays connaît une plus grande incertitude, un visa électronique d’urgence X-Misc a été introduit de toute urgence et cela contribuera à accélérer le processus de demande de visa. Il n’y a pas de visa prioritaire basé sur la religion pour les citoyens afghans.

Des images troublantes de personnes accrochées aux ailes de l’avion à l’aéroport international Hamid Karzai circulent sur diverses plateformes de médias sociaux. Les gens fuient l’Afghanistan. Ils craignent la ligne dure de l’islam que les talibans vont ramener comme ils l’avaient fait sous leur règne pendant le règne de 1996-2001.

En savoir plus sur e-Emergency X-Misc Visa

Selon des sources, l’option de visa électronique n’était auparavant pas ouverte aux pays afghans et ils devaient être physiquement présents à la mission et aux consulats indiens dans ce pays. Cependant, en raison de la situation actuelle là-bas, une décision a été prise à un niveau élevé d’ouvrir l’e-Visa. En outre, l’option de visa touristique a été suspendue.

Comment demander ce visa ?

La chose la plus importante est que l’e-Visa n’est pas basé sur la religion. Toutes les candidatures seront examinées et les décisions prises à Delhi au ministère des Affaires étrangères (MEA). L’examen de sécurité du demandeur servira principalement à vérifier les informations d’identification. Initialement après examen, un visa sera délivré avec une validité de six mois.

Quels sont les documents requis ?

Le gouvernement publiera une annonce sur les documents requis pour demander un visa indien.

Les documents requis pour le visa seront bientôt téléchargés sur le portail.

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html est l’URL où les Afghans peuvent postuler.

