L’Inde, la pression nette zéro et la CoP26

À ceux qui prônent l’objectif net zéro d’ici 2050 pour tous les pays, nous devons nous demander comment des nations à différents niveaux de développement économique deviennent nettes nulles à peu près au même moment.

Par Somit Dasgupta

À l’approche de la prochaine réunion de la Conférence des Parties (COP), la rhétorique autour du sujet du changement climatique devient de plus en plus aiguë. Jusqu’à présent, plus de 100 pays ont déclaré qu’ils aimeraient être net-zéro d’ici 2050 environ, bien que l’interprétation du net-zéro continue d’être nébuleuse. L’Inde, cependant, continue de garder le silence sur ses plans pour devenir net-zéro.

Quel est le caractère sacré d’annoncer de tels plans à moins qu’il ne soit assorti d’une action proportionnée ? Il y a eu une certaine baisse des émissions mondiales l’année dernière en raison d’une diminution de l’activité économique en raison de la pandémie, mais c’est maintenant le retour au statu quo. La CCNUCC, cependant, dans un rapport récent a déclaré qu’une certaine tendance à la baisse des émissions de GES a été observée et qu’il pourrait y avoir une réduction d’environ 12% d’ici 2030 par rapport à 2010. Bien que certains pays aient récemment augmenté leur contribution déterminée au niveau national ( NDC), par exemple l’UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Brésil, collectivement, il ne suffirait pas d’atteindre l’objectif de l’Accord de Paris de limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C d’ici 2100. De plus, le problème est que tous les NDC donnent les objectifs point à point, c’est-à-dire le niveau de réduction des émissions de carbone qui sera tenté en 2030 par rapport à 2005. Il existe de légères variations dans les années de base et finales d’un pays à l’autre. Cette approche point à point rend difficile de juger si les pays se rapprochent ou non de leurs objectifs. Idéalement, tous les pays devraient donner une trajectoire afin que leurs performances puissent être jugées chaque année.

Malheureusement, l’interprétation de l’efficacité des CDN des pays est subjective. L’autre jour encore, le NDC indien était salué (par un groupe de réflexion indépendant sur le changement climatique) comme le seul NDC conforme à l’objectif de Paris. Presque du jour au lendemain, le NDC indien a maintenant été qualifié (par la même organisation) de « hautement insuffisant ». L’Inde, d’être conforme à 2oC, est devenue conforme à 4oC ! Peut-être que l’Inde a exhibé son certificat de conformité 2oC beaucoup trop souvent, au grand dam de beaucoup, ce qui a conduit à cette réévaluation. Jonglons-nous avec les statistiques pour plaire à certains et faire honte à d’autres ? Récemment, un rapport a révélé que les données utilisées par la Banque mondiale dans sa « facilité de faire des affaires » ont été falsifiées en faveur d’un pays en particulier. Une fois découvert, cela a conduit la Banque mondiale à suspendre complètement sa future publication ! Tout cela n’augure rien de bon et conduit au scepticisme sur l’authenticité des rapports préparés par les institutions multilatérales et cela rappelle aussi l’un des mots attribués à Mark Twain (comme aussi à certains autres) : « Il y a des mensonges, des fichus mensonges et des statistiques.

À ceux qui prônent l’objectif net zéro d’ici 2050 pour tous les pays, nous devons nous demander comment des nations à différents niveaux de développement économique deviennent nettes nulles à peu près au même moment. Le cas de l’Inde, dont la consommation énergétique par habitant représente un tiers de la moyenne mondiale, peut-il être assimilé à celui du monde développé ? Avant de devenir net-zéro, les pays doivent atteindre leur pic d’émissions. Si le monde s’attend à ce que tous les pays atteignent le zéro net d’ici 2050, alors les pays développés devraient sûrement atteindre le zéro net beaucoup plus tôt, peut-être d’ici 2030, car beaucoup ont déjà atteint un sommet. Parmi les pays du G20 (qui représentent 85 % des émissions de carbone), pas moins de 13 pays ont atteint leur pic d’émissions entre 1990 et 2017.

Quelle devrait être la stratégie de l’Inde avant la COP 26 ? L’Inde devrait sérieusement envisager de déterminer quand elle va culminer ses émissions de carbone et quand elle atteindra probablement zéro net. Il doit procéder à une évaluation objective et ne doit pas être intimidé pour atteindre la valeur nette zéro vers 2050. Si l’Inde peut atteindre la valeur nette zéro d’ici 2070 (comme suggéré dans une étude récente), qu’il en soit ainsi. En harmonie avec cela, l’Inde devra élaborer sa NDC révisée qui devait en réalité être finalisée d’ici 2020. Comme pour l’ensemble de la communauté mondiale, chaque pays devrait établir une trajectoire de réduction des émissions de carbone sur une base annuelle. Cela s’appliquerait également à l’Inde.

L’auteur est Senior Visiting Fellow, ICRIER, et ancien membre, CEA

