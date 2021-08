L’Inde lance un débat ouvert sur la sécurité maritime au CSNU ; PM Modi à la tête de la réunion

« Les divers aspects de la sécurité maritime ne peuvent pas être traités seul par un pays. Il est important que cela soit pris en compte de manière holistique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies », indique le communiqué officiel. (Source de la photo : .)

Lors d’un débat ouvert au Conseil de sécurité des Nations Unies axé sur la coopération maritime, qui aura lieu plus tard dans la journée (9 août 2021), le Premier ministre Narendra Modi deviendra le premier dirigeant indien à présider un tel format de débat.

Il présidera « Enhancing Maritime Security – A Case for International Cooperation » grâce à la vidéoconférence.

Qui participera au débat ?

Selon le ministère des Affaires étrangères (MEA), il y aura plusieurs chefs d’État et de gouvernement. Il y aura également des représentants d’importantes organisations régionales ainsi que des briefers de niveau du système des Nations Unies.

Le débat d’aujourd’hui est axé sur le renforcement de la coordination dans le domaine maritime, en explorant les moyens de lutter contre la criminalité et l’insécurité maritimes.

Le président russe participera

Le président russe Vladimir Poutine participera à un débat public au Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) qui sera présidé lundi par le Premier ministre indien Narendra Modi.

La participation du dirigeant russe indique le soutien de Moscou à l’initiative dirigée par l’Inde et aux relations stratégiques entre l’Inde et la Russie. La Russie est un membre permanent du conseil-P5. Il se coordonne étroitement avec New Delhi depuis qu’il a pris place à la table haute.

De plus, à compter du 1er janvier 2021, l’Inde est désormais membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat de 2 ans.

Lire aussi : Lutte de pouvoir brassicole entre les Philippines et la Chine : nécessité d’une coopération navale renforcée entre l’Inde et les Philippines

Déclaration officielle publiée par le ministère des Affaires étrangères (MEA)

Selon un communiqué officiel publié par la MEA, pour la première fois, la sécurité maritime est un point exclusif à l’ordre du jour d’un débat public de haut niveau.

« Les divers aspects de la sécurité maritime ne peuvent être traités seul par un pays. Il est important que cela soit considéré de manière holistique au Conseil de sécurité des Nations Unies », a ajouté le communiqué officiel.

À la veille de l’accession de l’Inde à la présidence du CSNU, l’ambassadeur TS Tirumurti (représentant permanent auprès des Nations Unies) avait déclaré à Financial Express Online qu’au cours de la présidence d’un mois, l’accent sera mis sur la sécurité maritime, la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix.

“La sécurité maritime a retenu l’attention du CSNU, mais il n’y a pas eu d’approche holistique du concept”, avait-il déclaré.

Lire aussi : La sécurité maritime, le maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme seront au centre de la présidence indienne du CSNU : Amb TS Tirumurti



Les initiatives de l’Inde dans le domaine de la sécurité maritime

En 2015, la vision de SAGAR ou « Sécurité et croissance pour tous dans la région » a été lancée. Puis en 2019 lors du Sommet de l’Asie de l’Est, il a été

L’Inde a présenté des politiques sur la question dans le passé. En 2015, l’Inde a présenté la vision de SAGAR. Lors du Sommet de l’Asie de l’Est en 2019, l’Initiative des océans Indo-Pacifique ou l’initiative IPOI a été annoncée. Des pays comme l’Australie et la France ont rejoint l’IPOI qui compte sept piliers de la sécurité maritime. Ceux-ci comprennent : la connectivité commerciale et le transport maritime ; Science, technologie et coopération universitaire; Écologie maritime; Ressources maritimes ; Renforcement des capacités et partage des ressources ; réduction et gestion des risques de catastrophe ; Science, technologie et coopération universitaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.