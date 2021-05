L’Inde lance un partenariat de connectivité avec l’Union européenne

Avec l’augmentation des investissements de l’Inde, cela s’est traduit également par une présence active des entreprises indiennes dans l’UE.

L’Inde a lancé samedi un partenariat de connectivité avec l’UE (Union européenne) qui vise à approfondir la coopération dans les domaines des transports, de l’énergie, du numérique et des contacts interpersonnels.

Le partenariat pour la connectivité a été lancé à l’issue de la réunion virtuelle du Premier ministre Narendra Modi avec tous les dirigeants des pays membres de l’UE lors de la réunion des dirigeants Inde-UE à Porto, au Portugal. Il s’agit du tout premier rassemblement de ce type au format EU + 27. La réunion d’aujourd’hui a réuni les dirigeants des 27 pays membres de l’UE, également présents à la réunion, Charles Michel, président du Conseil européen et président de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

La réunion d’aujourd’hui sera l’occasion de donner un nouvel élan aux négociations commerciales et d’investissement entre l’Inde et l’UE.

Comme indiqué précédemment, l’UE est le principal partenaire commercial de l’Inde et la deuxième destination des exportations indiennes. Au cours de la dernière décennie, le commerce entre l’UE et l’Inde a augmenté de 72 pour cent. En fait, l’UE est aussi

L’UE est également le premier investisseur étranger en Inde et sa part dans les flux d’investissements étrangers a plus que doublé au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, environ 6000 entreprises européennes sont présentes en Inde et ont généré plus de 1,7 million d’emplois directs et 5 millions d’emplois indirects.

Et c’est le bon moment pour les deux pays de reprendre les négociations pour un accord commercial équilibré qui serait un moteur clé pour une croissance durable et la création d’emplois, en Inde et en Europe.

Samedi, dans un article ouvert publié sur Politico.eu, le Premier ministre Modi et son homologue portugais Antonio Costa ont déclaré à propos des négociations de l’ALE: «La négociation d’un cadre de protection des investissements à l’échelle de l’UE offrirait une plus grande stabilité et certitude aux entreprises de L’Inde et l’UE doivent étendre leur présence sur leurs marchés respectifs. »

À l’issue de la réunion, les deux parties ont conclu un partenariat global de connectivité et confirmé leur engagement à collaborer pour soutenir une connectivité résiliente et durable en Inde et dans les pays et régions tiers, notamment l’Afrique, l’Asie centrale et l’Indo-Pacifique.

Qualifiant le partenariat de connectivité de début du nouveau chapitre des relations, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré: «Cela guidera nos actions au cours des années à venir, prévoyant des efforts conjoints pour créer un environnement plus vert et plus inclusif. et un avenir prospère pour l’UE, l’Inde et dans certaines régions du monde. »

Selon Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité / vice-président de la Commission européenne, «il existe des modèles rivaux pour le développement, les infrastructures, le commerce et la gouvernance. Et l’UE est la région la plus intégrée du monde. »

«L’Inde partage notre vision et nous sommes impatients de travailler ensemble, pas seulement dans nos pays respectifs. Et pour aider à façonner le monde de demain. »

Le partenariat de connectivité UE-Inde

Il s’agit du deuxième partenariat de ce type entre les deux parties, le premier a été signé en 2019. Ces partenariats bilatéraux contribuent à faire partie intégrante de la stratégie de l’UE visant à connecter la région à l’Asie.

En savoir plus sur la connectivité

Cela couvre la coopération dans les secteurs de l’énergie, du numérique, des transports et des personnes à personnes.

Soutient la double transition numérique et verte, les normes et les valeurs partagées de durabilité sociale, environnementale, économique et fiscale et garantissent des règles du jeu équitables. Aussi, adhésion et développement de normes internationales.

Objectif

Vise à mettre en commun les ressources, les normes et l’expertise pour répondre aux besoins de la prochaine génération d’infrastructures durables et de qualité.

Travail conjoint sur les normes et l’environnement réglementaire.

Travailler sur des projets d’infrastructure concrets.

Ce partenariat fournira également une plate-forme pour s’appuyer sur les nombreux projets déjà en cours entre les acteurs publics et privés de l’UE et de l’Inde.

Et il propose également de nouvelles activités dans tous les secteurs.

Pour rassembler les institutions de l’UE, les États membres ainsi que les institutions financières européennes, dans un cadre commun, l’approche Team Europe sera utilisée.

Une approche globale

L’environnement est une priorité particulière. Par conséquent, dans le secteur de l’énergie, les travaux se concentreront sur la mise en œuvre du partenariat UE-Inde pour l’énergie propre et le climat. Et avec l’appui réglementaire complétant les activités publiques et privées sur le solaire flottant, l’éolien offshore et le stockage d’énergie, d’autres projets.

Numérique: pour assurer la protection des données personnelles et de la vie privée, pour garantir des flux de données transfrontaliers sûrs et sécurisés. L’accent sera mis sur la connectivité numérique via des câbles sous-marins et des réseaux satellitaires, ainsi que sur la promotion d’une 5G rapide et efficace sur la base de normes mondiales.

Transport

Il envisage d’organiser un sommet de l’aviation UE-Inde axé sur les nouvelles routes aériennes, l’industrie maritime, les dialogues sur la mobilité intelligente et durable et les nouveaux investissements dans les métros.

Il y a des propositions à considérer concernant la normalisation et les certifications, la décarbonisation et la numérisation.

Connectivité de personne à personne

Développer des innovations de rupture, mettre à l’échelle les dernières découvertes scientifiques, notamment grâce à des opportunités accrues dans le cadre du programme Erasmus +. Travailler également dans le cadre d’Horizon Europe et établir des liens avec l’Initiative mondiale pour le réseau universitaire (GIAN) et le Scheme for Promotion of Academic Research and Collaboration (SPARC).

Selon l’UE, le partenariat cherchera à créer des conditions favorables à une augmentation des investissements dans les projets de connectivité par le secteur privé et en favorisant un écosystème mondial compétitif. le

Créer des règles du jeu équitables reflétant l’engagement envers les normes internationales et l’accès réciproque aux marchés.

Aide à la promotion de nouvelles options de financement et au niveau réglementaire, cela comprendra également un engagement dans le cadre de la Plateforme internationale sur la finance durable (IPSF).

Engagement commun de développer la coopération UE-Inde dans le cadre de la réglementation internationale du soutien gouvernemental au financement des exportations.

Promouvoir la coopération entre les entreprises, les banques / fonds nationaux de développement et de promotion, les chambres de commerce et les agences de financement des exportations.

