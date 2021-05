L’Inde lance une enquête contre la Chine, la Thaïlande et le Vietnam

L’avis publié par la direction générale des mesures correctives commerciales indiquait que des éléments de preuve prima facie de l’existence d’un dumping avaient été trouvés contre le produit susmentionné des pays ci-dessus, entraînant un dommage à la branche de production nationale. (Image représentative)

Le ministère du Commerce a ouvert une enquête antidumping contre l’importation de cellules solaires en provenance de Chine, de Thaïlande et du Vietnam. L’enquête a été déclenchée par une demande de l’Association indienne des fabricants solaires (ISMA).

Les cellules solaires sont l’ingrédient de base utilisé dans la fabrication des modules solaires et les produits chinois sont 15 à 20% moins chers que leurs homologues indiens.

L’avis publié par la direction générale des mesures correctives commerciales indiquait que des éléments de preuve prima facie de l’existence d’un dumping avaient été trouvés contre le produit susmentionné des pays ci-dessus, entraînant un dommage à la branche de production nationale. Les bas prix des modules ont joué un rôle majeur pour ramener les tarifs solaires au plus bas actuel de 1,99 Rs / unité, mais cela a permis au secteur solaire domestique de s’appuyer sur les importations et les fabricants locaux ont eu du mal à vendre leurs produits.

Une enquête antidumping similaire contre l’importation de cellules solaires en provenance de Chine, de Taïwan et de Malaisie a été ouverte par le gouvernement en juillet 2017 mais a finalement été annulée en mars 2018 à la demande de l’ISMA.

Pour stimuler la fabrication nationale, le Centre avait imposé un droit de sauvegarde de 25% sur les importations solaires en provenance de Chine et de Malaisie en juillet 2018 pendant deux ans, prolongé jusqu’en juillet 2021, à un taux de 15%.

Comme FE l’a indiqué précédemment, après l’imposition de droits de sauvegarde sur la Chine et la Malaisie, les importations d’énergie solaire avaient depuis augmenté en provenance du Vietnam et de Thaïlande. Entre FY18 et FY20, les importations de cellules et modules solaires du Vietnam et de Thaïlande ont enregistré un taux de croissance de 800% et 5 750%, à 136 millions de dollars et 117 millions de dollars, respectivement. Les importations de produits chinois ont chuté de 60% à 1,3 milliard de dollars au cours de la même période.

Les importations totales d’énergie solaire ont diminué de 72% par an en avril-février FY21 à 468,5 millions de dollars en raison des restrictions de Covid-19, alors que le rythme d’ajout de capacité solaire a également diminué à 5 giga-watt (GW) au cours de la même période, en baisse de environ 45% par an.

Dès le début de l’exercice 23, les importations de modules solaires et de cellules entraîneront un droit de douane de base (BCD) de 40% et 25%, respectivement. Cependant, les achats de ces articles en provenance de Chine devraient augmenter considérablement au cours des trois derniers trimestres de l’exercice 22, car il n’y aura pas de barrières à l’importation après la fin du régime de droits de sauvegarde en juillet. Le gouvernement a introduit le programme d’incitation lié à la production de Rs 4500 crore pour la fabrication de modules solaires, qui, selon les analystes de India Ratings, poussera les ventes de 20 GW de produit national à partir de la capacité de production développée dans le cadre du programme quinquennal.

À ce jour, la capacité de fabrication domestique de cellules est d’environ 3 GW et la capacité de fabrication de modules est de 10 GW

