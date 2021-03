L’Inde marche sur la diplomatie vaccinale! 58 millions de doses dans 71 pays renforcent l’initiative de vaccin Quad

On s’attend à ce que la vitesse ait joué un rôle clé dans la diplomatie indienne des vaccins.

L’Inde, le plus grand fabricant de vaccins au monde, a envoyé en seulement 55 jours jusqu’à 586 doses de lakh à 71 pays, prouvant ainsi la voie sur laquelle elle se dirige en matière de diplomatie vaccinale. La nouvelle impulsion de l’initiative Quad – fabrication, technologie, financement et logistique qui a été soutenue par quatre pays. Cela a trouvé sa mention à la Maison Blanche vendredi soir alors que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, faisait référence à l’initiative de vaccin Quad. Sullivan a déclaré que la fabrication indienne associée à la technologie américaine, aux financements japonais et américains ainsi qu’aux capacités logistiques australiennes, le Quad peut facilement fournir jusqu’à 1 million de doses à l’ASEAN, à l’Indo-Pacifique et à d’autres d’ici la fin de 2022.

Un rapport de l’Indian Express citant des sources a déclaré que l’élément clé – la diplomatie indienne du vaccin est ce qui a conduit à l’initiative de vaccin Quad. Il est à noter que l’Inde a envoyé jusqu’à 80,75 lakh de doses de vaccin COVID-19 en cadeau, ce qui signifie que le pays n’a pas facturé ces doses de vaccin. 165,24 autres doses de lakh ont été exportées dans le cadre du mécanisme Covax. Désormais, ce programme Covax est géré par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination qui vise à fournir une vaccination contre le nouveau coronavirus aux pays qui ne sont pas économiquement stables ou qui ont les moyens de se faire vacciner. En dehors de cela, une autre dose estimée à 339,67 lakh a été livrée dans le cadre d’accords commerciaux.

Certes, 90 doses lakh, soit un cinquième du stock total de Vaccine Maitri de New Delhi, ont été envoyées au Bangladesh. Parmi les pays voisins, le Pakistan recevra également les vaccins sous Covax. Cette initiative couvre également la vaccination pour le Brésil, l’Argentine, l’Afrique du Sud et l’Égypte. Le rapport a noté que sur un total de 71 pays, au moins 37 pays ont reçu des vaccins gratuits tandis que 17 ont reçu des vaccins via Covax et d’autres soit par une combinaison de ces deux, soit par des ventes commerciales. Les données suggèrent que 50 pour cent des pays les moins avancés (PMA) ainsi qu’un tiers des petits pays insulaires en développement (SID) qui avaient besoin de vaccins ont reçu des vaccins de l’Inde. En outre, ces deux catégories sont également celles qui ont une voix influente à la table des Nations Unies, a souligné le rapport.

Alors que les pays de la région de l’océan Indien se font vacciner contre le COVID-19, les pays insulaires du Pacifique ainsi que ceux d’Asie du Sud-Est recevront désormais les doses.

Diplomatie vaccinale pour la région indo-pacifique: qui sera-ce, l’Inde ou la Chine?

Désormais, s’agissant de la région indo-pacifique, ces zones peuvent être considérées comme un champ de bataille en ce qui concerne les vaccins chinois et l’initiative Quad menée par l’offre de vaccins en Inde. Début mars, la Chine aurait livré des vaccins à 28 pays. Alors que la Chine a annoncé un approvisionnement de 3 lakh au Myanmar, la livraison n’a pas encore été effectuée alors que l’Inde en a rapidement fourni 1,7 million. Les vaccins indiens ont également atteint le Cambodge et l’Afghanistan avant l’arrivée des vaccins chinois. On s’attend à ce que la vitesse ait joué un rôle clé dans la diplomatie indienne des vaccins.

Le rapport citant un fonctionnaire a déclaré que les pays développés – les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni (représentant 16 pour cent de la population mondiale) ont assuré 60 pour cent de l’approvisionnement mondial en vaccins. Et cela n’aurait pas été possible si tôt sans l’approvisionnement de l’Inde.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Harsh Vardhan Shringla, a déclaré que l’initiative du vaccin Quad confirme la réputation de l’Inde «en tant que fabricant fiable de vaccins et de produits pharmaceutiques de haute qualité».