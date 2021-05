L’Inde n’a pas encore assisté à une tendance à la baisse des décès liés à Covid-19; le deuxième pic d’onde est-il arrivé?

Mai a été le pire mois de pandémie en Inde avec près de 92000 décès

Près de la moitié des 303 720 décès liés à Covid-19 en Inde (dimanche) sont survenus au cours de la deuxième vague commençant en février 2021, dont un écrasant 1,4 lakh a eu lieu après mars. À l’échelle mondiale, l’Inde compte le troisième plus grand nombre de décès après les États-Unis et le Brésil. L’Inde représente désormais 9% des décès dans le monde et 16% des cas confirmés de Covid-19.

Le nombre de morts est-il à son apogée?

L’Inde a jusqu’à présent enregistré le plus grand nombre de cas le 6 mai, en franchissant quatre lakh 14 000 cas enregistrés en une seule journée. Les chiffres ont donc commencé à diminuer. Cependant, comme une tendance du nombre de décès ne peut être observée qu’après un décalage de deux semaines, le moment est peut-être venu de voir également une baisse des décès. Si l’on regarde maintenant les statistiques, la moyenne sur sept jours est passée de 4 000 par jour à 4 190 par jour, mais beaucoup plus lentement qu’il y a quelques semaines et avec des baisses entre les deux.

Le mois de mai a été le pire mois de pandémie en Inde avec près de 92 000 décès, soit le double des chiffres enregistrés en avril et il reste encore une semaine à passer.

Le seul rayon de lumière est que de nombreux décès signalés aujourd’hui sont des semaines passées et n’ont pas été comptabilisés pour laisser entendre que le pire est passé. La moitié du nombre de morts au Maharashtra comprend des décès survenus il y a deux semaines et il en va de même pour d’autres États comme le Karnataka et le Tamil Nadu, deux États qui ont fait face au plus grand nombre de décès. . Le report des rapports a été à l’ordre du jour de nombreux États. Il est même possible que certains des décès survenus ces derniers jours soient comptés avec deux à trois semaines de retard. Cependant, le nombre de décès plus âgés signalés actuellement est considérablement plus élevé. Par conséquent, lorsqu’un État élimine son arriéré de décès non signalés, le nombre de décès pourrait diminuer dans les prochains jours.

De plus, le CFR hebdomadaire (ratio de létalité des cas) au cours des 10 derniers jours, calculé après avoir pesé le nombre de décès sur une période de sept jours par rapport au nombre de cas sur une période de sept jours deux semaines plus tôt, a connu une baisse constante. Il montre une tendance des taux de mortalité. Le CFR hebdomadaire a augmenté en mars a culminé autour d’avril et a montré une tendance à la baisse depuis. Le moment où il a culminé, c’est quand un nombre écrasant de patients Covid ont été confrontés à une pénurie d’oxygène, de lits d’hôpital, etc.

Maintenant, le CFR hebdomadaire est bas parce que les décès quotidiens sont mesurés par rapport aux cas qui existaient deux semaines plus tôt. Avec une baisse rapide du nombre quotidien de cas comme c’est le cas maintenant si le nombre de décès ne diminue pas dans quelques jours, le CFR hebdomadaire recommencera à augmenter en raison du faible dénominateur, c’est-à-dire le nombre de cas.

Plusieurs États comme Delhi, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand qui ont connu un taux de mortalité élevé jusqu’à deux semaines ont commencé à voir le nombre de morts diminuer. Cependant, la forte augmentation des chiffres au Karnataka et au Tamil Nadu a maintenu la moyenne nationale. Le Maharashtra, en revanche, a régulièrement signalé 800 à 1 000 décès par jour. Le Kerala, de l’autre côté, a été témoin d’une augmentation soudaine des décès liés à Covid-19. Au cours des trois derniers jours, 634 décès sont survenus, ce qui représente près de 10% du nombre total de morts.

