L’Inde n’a pas l’intention de reconnaître le Bitcoin comme devise ; RBI travaille sur le déploiement de la CBDC : rapports

Le gouvernement indien n’envisage pas de reconnaître le bitcoin comme monnaie, a déclaré lundi le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

Lors d’une séance de questions-réponses au parlement, Nirmala Sitharaman a également déclaré que le gouvernement ne collectait pas de données sur les transactions en bitcoins, selon un rapport du site d’information local Mint. La Reserve Bank of India (RBI) travaille également sur la mise en œuvre progressive. d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), a déclaré le ministère des Finances, selon un rapport de l’Economic Times (ET) lundi. La banque centrale aurait prévu de tester une CBDC en 2022. La RBI a déjà proposé un amendement à la loi de 1934 pour inclure les monnaies numériques dans la définition des billets de banque, selon ET. Le parlement indien discutera d’un projet de loi très attendu pour crypto-monnaies, proposées par le gouvernement, lors de sa session d’hiver, qui a débuté lundi. Le projet de loi interdira toutes les crypto-monnaies privées, permettant seulement à certaines de promouvoir la technologie sous-jacente, mais cherchera également à mettre en place un cadre pour une monnaie numérique soutenue par la RBI , selon un bulletin parlementaire du 23 novembre.

Lire la suite: Le gouvernement indien soumet un projet de loi pour interdire la plupart des crypto-monnaies, des espoirs fringants pour une mesure plus conviviale