L’Inde ne doit pas avaler l’appât

Par Biswajit Dhar

À l’approche de la 12e Conférence ministérielle (CM12) de l’OMC, les membres semblent se rapprocher d’un accord pour introduire des disciplines sur les subventions à la pêche. C’est la perception du président des négociations sur les subventions à la pêche, l’ambassadeur Santiago Wills. Cependant, les négociations ont été embourbées dans des controverses, l’Inde faisant valoir que le projet de texte d’un éventuel accord proposé par l’ambassadeur Wills ne protège pas les intérêts des petits pêcheurs dans les pays en développement.

Les négociations sur les subventions à la pêche ont été lancées après que la Conférence ministérielle de Doha (2001) a donné le mandat « de clarifier et d’améliorer les disciplines de l’OMC sur les subventions à la pêche, en tenant compte de l’importance de ce secteur pour les pays en développement ». La Déclaration ministérielle de Hong Kong (2005) visait à introduire des disciplines sur les subventions à la pêche, « y compris par l’interdiction de certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche » et a souligné qu’« un traitement spécial et différencié approprié et efficace pour le développement et la les membres les moins avancés devraient faire partie intégrante des négociations sur les subventions à la pêche, compte tenu de l’importance de ce secteur pour les priorités de développement, la réduction de la pauvreté et les préoccupations relatives aux moyens de subsistance et à la sécurité alimentaire ».

Les objectifs de développement durable (ODD) ont renforcé le mandat de discipliner les subventions à la pêche ; L’objectif 14.6 vise à « interdire certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, et à éliminer les subventions qui contribuent à la pêche INN, et à s’abstenir d’introduire de nouvelles subventions de ce type » d’ici 2020. le traitement réservé aux pays en développement et aux pays les moins avancés devrait faire partie intégrante des négociations de l’OMC sur les subventions à la pêche ».

Les disciplines sur les subventions à la pêche proposées par l’ambassadeur Wills dans le projet révisé déposé début novembre stipulent qu’aucun membre de l’OMC ne peut accorder ou maintenir (i) une quelconque subvention à un navire ou à un opérateur se livrant à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) (article 3.1 du projet révisé); (ii) les subventions pour la pêche ou les activités liées à la pêche concernant un stock surexploité (article 4.1); (iii) pour la pêche ou les activités liées à la pêche qui contribuent à la surcapacité ou à la surpêche (article 5.1).

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui fournit les mécanismes institutionnels de lutte contre la pêche INN avec d’autres agences des Nations Unies, explique ainsi l’importance de la prévention de la pêche INN : « [F]les ressources halieutiques disponibles pour les pêcheurs de bonne foi sont supprimées par la pêche INN, ce qui peut conduire à l’effondrement des pêcheries locales, la pêche artisanale dans les pays en développement s’avérant particulièrement vulnérable ». Il explique en outre que « la pêche INN … menace les moyens de subsistance, exacerbe la pauvreté et augmente l’insécurité alimentaire ». La FAO est donc sans ambiguïté lorsqu’elle suggère que la pêche INN doit être arrêtée afin de protéger les intérêts des petits pêcheurs.

Ainsi, une dimension critique du mandat de discipliner les subventions à la pêche et de prévention de la prolifération de la pêche INN, donnée par les ministres du commerce de l’OMC, et renforcée par l’objectif 14.6 des ODD, était que le traitement spécial et différencié (TSD) accordé aux pays en développement doit être partie intégrante du résultat. Cependant, le projet révisé de l’ambassadeur Wills comprend des dispositions faibles sur le TSD, tournant ainsi le dos au mandat de négociation.

Si le projet de testament devient la base de l’accord sur les subventions à la pêche, les pays en développement Membres, y compris les PMA Membres, ne peuvent s’attendre qu’à des exemptions limitées au titre des articles 3.1 (INN) et 4.1 (stocks surexploités). Ces pays seraient autorisés à fournir des subventions pour « la pêche à faible revenu ou à faibles ressources et aux moyens de subsistance ou des activités liées à la pêche » qui peuvent être menées jusqu’à 12 milles marins de la côte (définie comme « mer territoriale », par la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer) et pour une durée de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Les propositions du S&DT concernant les subventions de l’article 5.1, à savoir celles qui contribuent à la surcapacité ou à la surpêche, ne sont toujours pas claires. L’une des propositions du projet de testament stipule que les pays en développement peuvent continuer à utiliser ces subventions « si leur part annuelle du volume mondial de la production de capture marine ne dépasse pas 0,7% ». Ces propositions minimales de TSD indiquent clairement que le régime des subventions à la pêche cherche à établir des règles du jeu équitables entre les pays développés fournissant de gros volumes de subventions à la pêche commerciale et les pays en développement, dont le secteur de la pêche est dominé par les petits pêcheurs.

L’Inde a cherché à rétablir l’équilibre à travers plusieurs propositions, dont deux sont particulièrement importantes. Premièrement, les pays en développement peuvent subventionner la pêche ou les activités liées à la pêche à faible revenu, aux ressources limitées ou aux moyens de subsistance dans leurs eaux territoriales et leurs zones économiques exclusives, et, deuxièmement, les pays en développement qui ne pratiquent pas la pêche hauturière peuvent subventionner la pêche future ou les activités liées à la pêche. activités, y compris la pêche hauturière, pendant une période maximale de 25 ans après l’entrée en vigueur de l’accord sur les subventions à la pêche. La question est de savoir jusqu’où l’Inde peut-elle peser pour s’assurer que l’OMC ne produise pas un nouvel accord en faveur des pays développés ?

L’auteur est professeur, Centre d’études économiques et de planification, École des sciences sociales, JNU

