L’Inde ne peut pas se permettre des troubles du travail

Le différend qui a surgi entre les ouvriers de l’usine et la direction de Renault-Nissan Automotive au Tamil Nadu est malheureux et inopportun. Compte tenu de la flambée des infections dans tout l’État, la direction devait prendre davantage de mesures pour protéger la santé des travailleurs. Maintenant, la situation a pris une tournure déplorable avec le syndicat des travailleurs qui a intenté une action contre l’entreprise. On peut apprécier l’anxiété des travailleurs, et si les entreprises ont peut-être pris toutes les précautions – en organisant le transport et les vaccinations – on ne peut jamais être trop prudent lorsque le virus se propage à ce rythme.

Il est peut-être vrai que les règles de verrouillage dispensent les fabricants de fermer leurs opérations, mais ils doivent probablement réduire considérablement les opérations, pour des raisons purement humanitaires.

Dans ce cas, Renault Nissan a déclaré aux tribunaux qu’il devait exécuter une commande d’exportation et effectuait deux équipes au lieu de trois. Étant donné le danger potentiel pour la vie des travailleurs, il ne devrait y avoir qu’un seul quart de travail et, bien que ce soit malheureux, l’entreprise devrait être prête à accepter la commande d’exportation. Ce n’est guère le moment de s’inquiéter des pertes financières. Les constructeurs automobiles de tout le pays ont interrompu la production pour freiner la transmission; chez Maruti Suzuki et Ashok Leyland, la production a été réduite et Hero Motocorp a interrompu la production pendant un certain temps dans toutes les usines.

Il vaut mieux éviter les troubles du travail. Comme ce document l’a rapporté la semaine dernière, il y a eu une baisse assez importante des grèves et des lock-out au cours des six à sept dernières années, ce qui a entraîné une meilleure productivité. Étant donné que l’environnement des affaires en Inde n’est pas facile – nous nous classons 63 pour la facilité de faire des affaires – il est essentiel que les relations entre la direction et le travail restent cordiales. Au cours des six années précédant août 2020, sous le régime de la NDA, le nombre de jours-personnes perdus en raison des troubles du travail et des lock-out industriels était tombé à 2,89 crore, tandis que le gouvernement UPA -II avait subi une perte de plus de 4 crore jours-personnes. en seulement trois ans (2011-2013).

Les données montrent clairement que la dispense NDA a empêché les grèves du travail de se transformer en lock-out industriel avec beaucoup plus de succès que la dispense UPA. Il n’est pas clair si l’amélioration du climat est le résultat du fait que les syndicats exercent moins d’influence sur les directions ou au sein de leurs organisations. Certains dirigeants syndicaux admettent que les jeunes travailleurs d’aujourd’hui sont moins enclins à être affiliés à un parti politique ou à un autre. Heureusement, nous n’avons vu aucune agitation sérieuse des travailleurs depuis de nombreuses années maintenant; le dernier incident violent a eu lieu dans l’usine Maruti Suzuki à Manesar en 2012. La grève à l’unité Chakan de Bajaj Auto en 2013 a duré 50 jours, les employés ayant fait des demandes irrationnelles telles que l’attribution des actions de l’entreprise à eux, mais a finalement été résolu. Bien qu’elle ait révisé les salaires, la direction a maintenu sa position sur d’autres questions.

La réalité est que l’automatisation permet à davantage d’entreprises de réduire leurs effectifs – plusieurs ont déployé des systèmes VRS au cours de l’année écoulée – tandis que l’effondrement de l’économie a entraîné la fermeture de milliers de petites unités. Une analyse du Centre de données et d’analyse économiques (CEDA), basée sur la série chronologique mensuelle de l’emploi par industrie du CMIE, a montré que l’emploi dans le secteur manufacturier en 2020-2021 représentait près de la moitié de ce qu’il était il y a cinq ans. La baisse a été particulièrement plus marquée en 2020-2021, lorsque le secteur employait 32% moins de personnes en 2019-2020.

Par conséquent, les syndicats doivent eux aussi être raisonnables dans leurs attentes; le nouveau Code des relations industrielles 2020, a introduit le concept de «syndicat de négociation ou de conseil de négociation» en vue de limiter le nombre de syndicats. S’il est incontestablement de la responsabilité de la direction de protéger la santé des travailleurs, ces derniers doivent également se comporter de manière responsable. On espère que le bras de fer entre la direction et les travailleurs de Renault sera bientôt résolu; il n’aide aucune des parties à monter la barre en ces temps troublés.

