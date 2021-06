L’Inde ne recourt jamais à aucune agression mais est prête à donner une réponse appropriée si elle est provoquée ou menacée : Rajnath Singh au Ladakh

in

Le ministre de la Défense a déclaré que l’Inde est un pays épris de paix et ne menace personne, mais que le pays ne tolérera pas si quelqu’un le menace

Dans un message clair adressé à la Chine depuis l’est du Ladakh, le ministre de la Défense Rajnath Singh a déclaré lundi que l’Inde est une nation pacifique qui ne recourt jamais à aucune forme d’agression mais est toujours prête à donner une réponse appropriée si elle est provoquée ou menacée.

S’adressant aux soldats dans un endroit avancé le deuxième jour de sa visite dans la région, Singh a déclaré que l’Inde souhaitait résoudre les différends avec les pays voisins par le dialogue, mais a affirmé que la sûreté et la sécurité du pays ne seraient compromises à aucun prix.

Le ministre de la Défense a également rendu un vibrant hommage aux 20 soldats tués lors des affrontements dans la vallée de Galwan en juin de l’année dernière et a déclaré que le pays n’oublierait jamais leurs sacrifices.

La visite de trois jours de Singh dans la région intervient au milieu d’une impasse dans la résolution d’une impasse d’un an entre les troupes indiennes et chinoises dans plusieurs points de friction dans l’est du Ladakh, bien qu’elles aient retiré leurs troupes et leurs armes des régions du lac Pangong en février.

« Nous avons dû faire face à un grand défi le long de la frontière nord l’année dernière. Mais nos forces armées ont fait preuve de courage et de dévouement pour y faire face… Notre armée a la capacité de donner une réponse appropriée à chaque défi », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Défense a déclaré que les différends peuvent être résolus par le dialogue s’il y a une intention claire à ce sujet.

« Nous avons toujours œuvré pour la paix dans le monde. Nous n’attaquons jamais personne. Notre objectif n’a jamais été de remporter la victoire contre qui que ce soit. L’Inde n’a attaqué aucun pays ni occupé un pouce. Notre intention est très claire », a-t-il déclaré.

«Nos voisins devraient penser que nous sommes voisins depuis des lustres, nous resterons voisins depuis des lustres. Ne pouvons-nous pas trouver des solutions permanentes aux questions litigieuses par le biais de pourparlers. Nous étions voisins, nous sommes voisins et nous resterons voisins. Je parle de tous les voisins. Nous pouvons trouver des solutions à condition d’avoir une intention claire », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’Inde ne recourait jamais à aucune forme d’agression, mais qu’en même temps, elle était toujours prête à donner une réponse appropriée si elle était provoquée.

Le ministre de la Défense a également assuré tout le soutien possible aux forces armées, réaffirmant la vision du gouvernement d’avoir une armée forte, capable de faire face à toutes les éventualités.

Saluant le courage exemplaire affiché par l’armée indienne lors de l’incident, Singh a déclaré que la nation est fière de ses forces armées et “n’oubliera jamais le sacrifice des soldats qui ont donné leur vie dans la vallée de Galwan pour le pays”.

Vingt membres de l’armée indienne ont perdu la vie lors d’affrontements avec les troupes chinoises dans la vallée de Galwan le 15 juin de l’année dernière, qui ont marqué les conflits militaires les plus graves entre les deux parties depuis des décennies.

En février, la Chine a officiellement reconnu que cinq officiers et soldats de l’armée chinoise avaient été tués dans les affrontements avec l’armée indienne, bien qu’il soit largement admis que le nombre de morts était plus élevé.

Depuis le Ladakh, Singh a dédié à la nation 63 ponts construits par la Border Roads Organization (BRO). Dimanche, Singh a effectué un examen complet de la préparation militaire de l’Inde dans l’est du Ladakh. Le ministre de la Défense, accompagné du général en chef de l’armée MM Naravane, a été informé en détail de la situation actuelle ainsi que de l’état de préparation au combat de l’Inde dans la région par les principaux commandants de l’armée au siège du 14e Corps basé à Leh, ont indiqué des responsables.

L’Inde et la Chine étaient aux prises avec une impasse militaire à de multiples points de friction dans l’est du Ladakh depuis début mai de l’année dernière. Cependant, les deux parties ont achevé le retrait des troupes et des armes des rives nord et sud du lac Pangong en février à la suite d’une série de pourparlers militaires et diplomatiques.

Les deux parties sont maintenant engagées dans des pourparlers pour étendre le processus de désengagement aux points de friction restants. L’Inde a fait particulièrement pression pour le désengagement des troupes à Hot Springs, Gogra et Depsang. Selon des responsables militaires, chaque camp dispose actuellement d’environ 50 000 à 60 000 soldats le long de la ligne de contrôle effectif dans le secteur sensible.

Il n’y a eu aucun mouvement visible vers l’avant dans le désengagement des troupes dans les points de friction restants, car la partie chinoise n’a pas fait preuve de flexibilité dans son approche à ce sujet lors du 11e cycle de pourparlers militaires.

