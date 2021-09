L’Inde numérique prête à accepter e-Rupi – Voici pourquoi

in

Récemment, le Premier ministre a lancé l’e-RUPI. e-RUPI est un système utilitaire de paiement numérique prépayé, à finalité et à personne. Ce qui est intéressant, c’est que les bénéficiaires ou ceux qui ont droit à de telles sommes qui sont attribuées à ces instruments prépayés, recevront un SMS ou un QR code sur leurs téléphones ou smartphones et ils pourront les utiliser dans les centres qui acceptent ces instruments pour rachat. Ce système e-RUPI est construit sur la plate-forme UPI et vise à faciliter les transactions sans numéraire dans tous les secteurs.

Au point de présence, le code de vérification doit être partagé avec le fournisseur de services qui authentifie et autorise ensuite la transaction, permettant un paiement sans contact en temps réel, concluant un règlement des fonds avec le fournisseur de services. Actuellement, quatorze banques sont abonnées à cette plate-forme et l’ont intégrée dans leurs systèmes.

Le lancement est axé sur le secteur de la santé. Surtout avec les restrictions spécifiques au Covid-19, l’utilisation de l’e-RUPI dans les centres de vaccination permet le paiement sans contact, et offre également une visibilité sur le rachat par l’utilisateur final, qui est à l’origine destiné à être le bénéficiaire de tels avantages. Par exemple, lorsqu’un employeur souhaite faire vacciner ses employés, il lui sera possible d’émettre de tels instruments prépayés et d’avoir également une visibilité sur le point de remboursement, une fois le service terminé. Le processus permet à l’émetteur de suivre l’échange du bon.

La caractéristique unique d’e-RUPI étant spécifique à l’objectif et à la personne, lui permet d’être adopté dans plusieurs régimes de protection sociale du gouvernement. Cela annulera toute fuite dans le système et, contrairement aux espèces, garantira le transfert d’espèces vers et pour le bénéficiaire visé. Cela pourrait soutenir les intentions du régime de protection sociale en renforçant la transparence de la manière dont les allocations/dépenses gouvernementales sont effectuées, augmenter l’efficacité de la prestation des services qui sont recherchés dans le cadre d’un régime particulier.

Comme la procédure de rachat n’exige pas que le bénéficiaire soit connecté à Internet, qu’il présente une carte, qu’il ait une application de paiement numérique préinstallée ou qu’il ait accès aux services bancaires par Internet, il est transparent. Il n’y a pas de trace créée par rapport aux données du bénéficiaire, et les coordonnées des bénéficiaires restent totalement confidentielles. La mise en œuvre des mesures de confidentialité des données serait plus simple avec une adoption accrue du système dans l’ensemble de la configuration.

Tout comme les détails de communication spécifiques sont liés à un titulaire de carte Aadhaar, ce processus pourrait également permettre la livraison ciblée de programmes de protection des consommateurs jusqu’au bénéficiaire final. Pour augmenter la portée des programmes et être en mesure de servir les personnes mal desservies, le système e-RUPI n’exige pas que le consommateur ait une présence numérique ou bancaire, et évite au consommateur de dépendre d’installations externes pour pouvoir accéder aux services qui leur sont attribués.

Compte tenu de ce qui a été proposé dans le cadre du programme, plusieurs secteurs pourraient bénéficier fortement de ce système, en particulier des secteurs tels que l’éducation, la santé, la protection sociale, etc. Dans une économie sociale comme la nôtre, disposer d’un système de paiement aussi performant qu’un chèque au porteur augmentera la pénétration des prestations sociales jusqu’au dernier kilomètre et pourra être intégré à d’autres dispositifs d’aide tant au secteur privé qu’au secteur public.

