L’Inde oblige WhatsApp à faire marche arrière sur l’application d’une nouvelle politique controversée

WhatsApp a déclaré qu’il ne limiterait pas les comptes d’utilisateurs en Inde pour ne pas accepter la politique de confidentialité. La société a fait cette déclaration (via LiveMint) en réponse à la demande du gouvernement indien de mettre fin à sa politique de confidentialité controversée pour violation des lois indiennes.

Un porte-parole de WhatsApp a déclaré dans un communiqué que la société se conformait à la lettre du gouvernement indien sur la nouvelle politique tout en réitérant que la mise à jour n’affectait pas les messages personnels. “Son objectif est de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les gens peuvent interagir avec les entreprises s’ils le souhaitent.”

Le porte-parole a déclaré que même si les comptes d’utilisateurs en Inde ne seront pas limités, la société «continuera à rappeler aux utilisateurs la mise à jour». Cela durera au moins jusqu’à l’entrée en vigueur du prochain projet de loi indien sur la protection des données personnelles (PDP), qui vise à limiter la collecte de données personnelles et sensibles. Pour l’instant, l’entreprise tient bon et refuse de retirer sa politique.

La nouvelle politique de WhatsApp est entrée en vigueur le 15 mai, affectant les utilisateurs même des meilleurs téléphones Android bon marché, bien qu’elle ne se soit pas déroulée sans beaucoup de contrecoup. La société a initialement déclaré qu’elle supprimerait les comptes qui n’acceptaient pas la nouvelle politique, uniquement pour revenir en arrière et limiter les comptes, les rendant plus ou moins inutilisables.

Bien que beaucoup ne soient pas satisfaits du changement, WhatsApp a déclaré que «la majorité des utilisateurs qui ont reçu les nouvelles conditions de service les ont acceptées». Cela dit, des applications concurrentes comme Telegram ont vu un afflux massif de nouveaux utilisateurs peu de temps après l’annonce de la politique. Toute personne intéressée par le transfert de ses conversations vers la nouvelle application peut suivre notre guide sur la façon de transférer vos messages WhatsApp vers Telegram.

Pendant ce temps, WhatsApp fait également face à des revers en Allemagne après que le pays a tenté de bloquer la nouvelle politique. Si l’Allemagne juge la mise à jour illégale, elle pourrait bloquer la nouvelle politique pendant trois mois. Facebook envisage un appel de l’ordonnance.

