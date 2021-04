L’Inde obtient des unités mobiles de production d’oxygène pour les hôpitaux AFMS COVID; Secours médical des ascenseurs aériens de l’IAF, médecins

L’Inde a contacté des pays amis à la recherche de conteneurs et d’équipements d’oxygène pour répondre à la demande croissante en raison de l’augmentation du nombre de cas. Image: IAF

Compte tenu de la pénurie aiguë d’oxygène dans les hôpitaux lors de la deuxième vague de COVID-19 à travers le pays, le ministère de la Défense a autorisé l’importation d’usines et de conteneurs de production d’oxygène critiques en provenance d’Allemagne.

Ceux-ci atteindront l’Inde dans une semaine et aideront à faire face à la pénurie à laquelle sont confrontés les services médicaux des forces armées (AFMS) et devraient aider à fournir de l’oxygène aux patients COVID car ceux-ci seront déployés dans des hôpitaux statiques.

L’Inde a contacté des pays amis à la recherche de conteneurs et d’équipements d’oxygène pour répondre à la demande croissante en raison de la hausse du nombre de cas.

Les informations sur l’importation des usines de production d’oxygène et des conteneurs d’Allemagne ont été partagées avec les médias par le porte-parole officiel du ministère de la Défense vendredi après-midi (23 avril 2021).

Selon le porte-parole officiel du ministère de la Défense (MOD), «les 23 usines mobiles de production d’oxygène sont transportées par avion depuis l’Allemagne. Ceux-ci vont être déployés dans les hôpitaux de l’AFMS accueillant les patients COVID. »

L’AFMS relève du ministère de la Défense (MoD) et est dirigé par le directeur général de l’AFMS qui assume certains rôles et responsabilités définis par le gouvernement.

IAF déploie ses avions de transport pour fournir un soutien dans la lutte contre le COVID-19

Vendredi matin, des avions C-17 et IL-76 ont transporté par avion des conteneurs d’oxygène cryogénique de la station de l’armée de l’air Hindan jusqu’à Panagarh pour les recharger. Selon l’IAF, des ponts aériens similaires sont en cours dans tout le pays – il s’agit de transporter par avion des médicaments essentiels, des bouteilles d’oxygène et des régulateurs.

L’IAF a également commencé à transporter du personnel de transport aérien, des médecins et du personnel infirmier dans divers endroits du pays. Des médecins et du personnel infirmier ont été transportés par avion depuis Kochi, Mumbai, Vizag et Bengaluru, qui ont aidé à mettre en place l’hôpital COVID de l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) au terminal 1 de New Delhi.

Pour répondre à la demande croissante à Delhi, l’IAF a envoyé ses avions de transport pour transporter par avion des conteneurs d’oxygène de DRDO de Bengaluru pour les centres COVID de Delhi.

Vendredi, des pétroliers vides ont été envoyés à Bhubaneswar pour l’oxygène à bord des avions de l’IAF par le gouvernement de Telengana.

Et, la charge d’installation de test COVID a été transportée par avion à Leh pour l’UT du Ladakh par l’IAF.

Les 23 usines mobiles de production d’oxygène sont transportées par avion depuis l’Allemagne. Image: IAF

Le ministre en chef d’Odisha appelle le Premier ministre pour lui offrir de l’aide

Le 22 avril 2021, le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre Narendra Modi et a discuté de la situation du COVID dans le pays.

Il a étendu toute coopération dans la lutte contre la pandémie mondiale et l’augmentation de la production d’oxygène pour aider d’autres États en cette heure critique.

Plus tôt cette semaine …

Mardi, le ministre de la Défense Rajnath Singh a ordonné que davantage d’hôpitaux soient mis en place par le DRDO dans divers endroits, notamment à Lucknow, Ahmedabad, Varanasi et Patna et d’autres endroits où cela est nécessaire dans les prochains jours.

Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, des travaux se poursuivent sur le pied de guerre pour mettre en place un hôpital de 450 lits à Lucknow. En outre, les équipes de DRDO travaillent à la mise en place d’un hôpital de 750 lits à Varanasi et d’un hôpital de 900 lits à Ahmedabad.

Sous la direction du gouvernement, l’hôpital de l’armée de la zone de cantonnement de Delhi a été converti en établissement COVID avec des lits supplémentaires pour la population civile infectée par le virus à Delhi.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.