l’Inde participera aux pourparlers sur l’Afghanistan à Moscou la semaine prochaine ; Affrontera les chefs talibans pour la deuxième fois

L’invitation de la Russie à l’Inde précède le sommet annuel Inde-Russie plus tard cette année. (Source de la photo : PTI)

Pour la deuxième fois après la chute de l’Afghanistan le 15 août, l’Inde sera face à face avec les dirigeants des Taliban 2.0 la semaine prochaine.

L’Inde a accepté l’invitation de la Russie à participer aux pourparlers sur l’Afghanistan qui auront lieu à Moscou le 20 octobre, où les dirigeants talibans devraient être présents. Une décision n’a pas encore été prise si un officier de niveau de secrétaire conjoint sera présent pendant les pourparlers.

« L’Inde est dos au mur depuis le 15 août, lorsqu’elle a retiré tout son personnel de Kaboul et fermé son ambassade, coupant ainsi toute relation. L’invitation de la Russie à l’Inde à se joindre aux pourparlers sur l’Afghanistan à Moscou le 20 octobre devrait être considérée comme un signe de bienvenue et une bonne opportunité pour l’Inde de commencer le processus de réengagement avec l’Afghanistan », a déclaré le vétéran de l’armée indienne, le major général Nalin Bhatia.

Lors du briefing hebdomadaire, le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères (MEA), Arindam Bagchi, a confirmé la participation de l’Inde. Il a déclaré que l’Inde avait reçu une invitation pour les pourparlers liés à l’Afghanistan à Moscou la semaine prochaine.

Ce sera la première fois que la partie indienne sera assise à la table et parlera de l’évolution de la situation sous Taliban 2.0. En août de cette année, après le changement de régime, le gouvernement indien avait envoyé plusieurs vols vers Kaboul pour évacuer ses diplomates, les fonctionnaires et le personnel des ambassades et les Indiens bloqués dans ce pays.

Récemment, le représentant spécial pour l’Afghanistan du président russe Vladimir Poutine, Zamir Kabulov, a déclaré que les talibans avaient été invités à des pourparlers internationaux sur l’Afghanistan la semaine prochaine (20 octobre 2021). Les pourparlers de la semaine prochaine se rapprochent du sommet du G-20 sur l’Afghanistan plus tôt cette semaine (12 octobre 2021) où l’accent était mis sur l’aide au pays pour éviter une crise majeure suite au changement de régime. Le pays est au milieu d’une crise humanitaire, alors que la population est confrontée à une pénurie de nourriture, d’articles essentiels, ainsi que des soins de santé lamentables.

Selon certaines informations, à la fin du mois d’août, l’ambassadeur de l’Inde au Qatar, Deepak Mittal, avait rencontré des représentants des talibans à Doha.

Savoir ce que les pourparlers signifient pour l’Inde

L’invitation de la Russie à l’Inde précède le sommet annuel Inde-Russie plus tard cette année. La Russie avait indiqué plus tôt, peu après que les forces dirigées par les États-Unis aient quitté l’Afghanistan, que l’Inde pourrait jouer un rôle très important.

Peu de temps après la sortie des États-Unis, la Russie, la Chine et le Pakistan ont essayé de jouer un rôle majeur, alors même que l’Inde est en train de calibrer sa position là-bas.

L’Inde a fait part de ses préoccupations concernant le trafic de stupéfiants, les terroristes utilisant l’Afghanistan pour lancer des attaques contre l’Inde. Dans divers forums, il a soulevé des questions sur les droits des minorités, des femmes et des enfants ainsi que sur le manque d’inclusion.

Avant que les forces américaines ne quittent l’Afghanistan, en mars de cette année, à l’issue d’une conférence internationale sur l’Afghanistan qui s’est tenue à Moscou, une déclaration conjointe a été publiée par les États-Unis, la Chine, le Pakistan et la Russie exhortant les parties alors en guerre à atteindre un accord de paix.

La déclaration conjointe avait mis en garde les talibans de ne pas lancer d’offensives au printemps et en été. Cependant, au moment où les États-Unis et leurs alliés ont commencé à retirer leurs troupes, les talibans ont immédiatement pris le pouvoir et le pays est revenu à ses vieux jours d’incertitude et de violence, d’attaques contre les minorités ainsi que de la mauvaise condition des femmes et des enfants.

Pourquoi la Russie est-elle concernée ?

Pour la Russie, les talibans continuent d’être une organisation terroriste et tout ce qui se passe en Afghanistan aura un impact immédiat dans l’ensemble de la région.

Vue d’expert

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, le général de division Nalin Bhatia (retraité) a déclaré : « La communauté mondiale, en particulier les États-Unis et leurs alliés, ne savent pas comment reprendre leur engagement avec l’Afghanistan étant donné l’état particulier des conflit de gouvernance avec la dispense des talibans à Kaboul.

Selon le vétéran de l’armée indienne, « la Russie qui a soutenu l’onction des talibans et était heureuse de voir les États-Unis et leurs alliés quitter l’Afghanistan a également été incapable d’aller plus loin sur une feuille de route pour s’engager. La proposition serait certainement une fenêtre pour trouver une voie à suivre. »

«Certaines discussions en coulisses avec les talibans à Doha ont eu lieu, mais cela n’a pas permis d’avancer positivement avec le nouveau régime. Inutile de dire que l’Inde a ses propres intérêts en Afghanistan. Outre les contacts interpersonnels, l’importance de l’Afghanistan pour l’Inde réside dans son accès par voie terrestre pour le commerce vers l’Asie centrale », ajoute-t-il.

L’Inde chercherait donc à s’ouvrir et à relancer des tentatives de dialogue avec les talibans à Moscou.

« Du côté de l’Afghanistan, les talibans seraient également désireux de se réengager avec l’Inde. Jusqu’à présent, les talibans n’ont rien dit qui devrait empêcher l’Inde de lui parler », a déclaré le général de division Bhatia.

Cependant, prévient-il, « l’Inde ne devrait pas s’attendre à une navigation sans heurts pour ses efforts en raison de l’influence dominante du Pakistan sur la dispense des talibans ».

En conclusion, il déclare : « La réunion de Moscou est certainement une opportunité que l’Inde devrait pleinement exploiter pour progresser avec les talibans, malgré l’opposition du Pakistan.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.