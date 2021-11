L’Inde passe à des accords de récolte précoce, c’est bien, mais ce qu’il faut, ce sont des ALE

Un accord de partenariat économique global avec les Émirats arabes unis est probable d’ici mars 2022.

En grande partie en raison de la nécessité de stimuler les exportations en tant que moteur de croissance – avec des objectifs ambitieux de 400 milliards de dollars cette année et de 2 000 milliards de dollars d’exportations de biens et de services d’ici 2030 – le gouvernement a réorganisé sa stratégie en matière d’accords de libre-échange (ALE). Près de 20 accords sont actuellement en cours de négociation ; au moins six pactes. y compris ceux avec les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, le CCG, l’Australie, le Canada et l’Union européenne, sont accélérés.

Un accord de partenariat économique global avec les Émirats arabes unis est probable d’ici mars 2022. Le niveau d’ambition des accords avec le Royaume-Uni et l’Australie, par exemple, semble limité aux accords de récolte précoce ou aux mini-ALE, pour le commerce d’un ensemble limité de biens et prestations de service. Ils pourraient être le précurseur d’un ALE à part entière, mais seulement beaucoup plus tard. Le réchauffement de l’Inde aux accords commerciaux doit être salué.

Il n’y a pas si longtemps, il a signalé qu’il n’était pas favorable aux ALE, surtout s’il s’agissait d’accords avec la Chine de manière furtive. Il a quitté le Partenariat économique régional global, comprenant l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est avec la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

New Delhi révise également ses ALE avec l’ANASE, le Japon, la Corée du Sud et d’autres pays. Les parties prenantes comme India Inc et les agriculteurs restent loin d’être enthousiasmés par le RCEP et les ALE en général, car l’expérience typique a été de partenaires commerciaux inondant le marché intérieur de produits moins chers tout en important moins de produits indiens, entraînant d’importants déficits commerciaux.

Compte tenu de cette ambivalence profondément enracinée concernant les ALE, l’avis de certains experts commerciaux selon lesquels l’Inde devrait être circonspecte à propos de tels accords ne fera malheureusement que renforcer la prudence innée du gouvernement. Il ne fait aucun doute que le pays a fait une erreur en ce qui concerne l’accord de récolte précoce pour le commerce préférentiel de 83 produits comme l’électronique et les automobiles avec la Thaïlande en 2004, car il avait une structure de droits inversée dans laquelle les tarifs sur le produit final sont inférieurs aux droits sur les intrants. . Mais, l’opposition effective d’India Inc n’a pas non plus permis à cet accord au cours des 17 années qui ont suivi de devenir un ALE, comme l’a souligné le professeur Amita Batra de JNU.

Bien que l’Inde doive être consciente de l’expérience passée, un niveau d’ambition plus élevé est certainement justifié pour garantir que les accords de récolte précoce se transforment en ALE à part entière. La réticence de l’Inde à aller jusqu’au bout à cet égard contraste avec l’enthousiasme manifesté par le Royaume-Uni, par exemple. Compte tenu de la longue association historique et des participations croissantes que les entreprises indiennes ont acquises au Royaume-Uni, notre préférence pour un mini-ALE trahit l’instinct d’un mondialiste réticent. Le commerce ne manquera pas de s’améliorer si les deux partenaires suppriment les obstacles.

Malgré l’avantage d’un excédent commercial en faveur de l’Inde, les tarifs douaniers moyens simples sur les marchandises importées en Inde du Royaume-Uni sont trois fois plus élevés que les tarifs sur les marchandises indiennes exportées vers le Royaume-Uni. Les négociations impliquent un processus de concessions mutuelles pour un meilleur accès aux marchés des uns et des autres. Si l’Inde souhaite un meilleur accès au marché, elle doit également permettre au Royaume-Uni de vendre davantage de ses biens et services.

Le commerce peut donc être une situation gagnant-gagnant pour les deux partenaires. Pour de telles raisons, la dynamique d’exportation de l’Inde peut être mieux servie par des ALE que par des accords de récolte précoce uniquement. Bien que l’objectif d’exportations de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22 soit en bonne voie, à en juger par les 234 milliards de dollars atteints au cours des sept premiers mois, il n’y a pas de place pour la complaisance.

