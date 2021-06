L’Inde perd 12 places dans le monde dans le mouvement des prix des maisons en glissement annuel: Knight Frank

L’indice mondial des prix des logements suit l’évolution des prix résidentiels traditionnels dans 56 pays et territoires du monde entier à l’aide de statistiques officielles.

À l’échelle mondiale, les prix des logements augmentent à leur rythme le plus rapide depuis le quatrième trimestre de 2006. L’indice mondial des prix des logements de Knight Frank, un moyen de comparer les prix moyens dans 56 pays et territoires, a augmenté de 7,3 % au cours de l’année jusqu’en mars 2021.

La Turquie est en tête du classement pour la croissance annuelle des prix pour le cinquième trimestre consécutif, mais hors inflation, les prix réels augmentent d’environ 16% par an. Outre la Turquie, le top dix est largement composé de pays développés, dont la Nouvelle-Zélande (22 %), les États-Unis (13 %), la Suède (13 %), l’Autriche (12 %) et le Canada (11 %).

Cependant, il existe plusieurs grandes économies où une forte croissance des prix reste insaisissable et où les ventes n’ont pas encore gagné du terrain – l’Italie (1,6%), l’Inde (-1,6%) et l’Espagne (-1,8%) ont toutes enregistré une croissance des prix inférieure à celle du premier trimestre 2021. un an plus tôt, soit en raison de fermetures strictes, de préoccupations économiques ou d’une offre excédentaire.

L’Inde a perdu 12 places dans l’indice mondial des prix des logements au 55e rang au premier trimestre 2021 contre le 43e rang au premier trimestre 2020, avec une baisse de 1,6% en glissement annuel (YoY) des prix des logements, selon Global House Price Index – T1 2021. L’Inde a gagné une place par rapport au trimestre précédent (T4 2020), où l’Inde se classait au dernier rang mondial parmi les 56 pays suivis par l’Indice.

En ce qui concerne les variations sur 6 mois (T3 2020 – T1 2021) et sur 3 mois (T4 2020 – T1 2021), les prix résidentiels en Inde ont connu une croissance de 0,6% et 1,4%, respectivement. Le rapport a souligné que les États-Unis ont connu le taux de croissance annuel des prix le plus élevé depuis 2005, avec une augmentation de 13,2% en glissement annuel.

Les prix résidentiels ordinaires en moyenne dans 56 pays et territoires au premier trimestre 2021 ont augmenté de 7,3 %, ce qui enregistre la croissance des prix la plus rapide depuis le quatrième trimestre 2006. Selon le rapport, 7 % (4 pays) des pays et territoires mondiaux interrogés ont enregistré une baisse de croissance annuelle des prix, tandis que 13 des 56 pays et territoires ont connu une croissance des prix à deux chiffres en glissement annuel jusqu’au premier trimestre 2021.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré : « Au premier trimestre 2021, l’Inde a connu une reprise significative des volumes de ventes, aidant les prix des logements à rester stables. Au cours des trimestres précédents, les marchés résidentiels étaient sur la voie d’un rebond, des marchés tels que Mumbai et Pune atteignant des niveaux d’activité pré-Covid. Cependant, avec le début de la deuxième vague et la menace de nouvelles variantes du virus ainsi que la fluctuation du déploiement des vaccins, il pourrait y avoir une pression sur les volumes de vente ainsi que sur la croissance des prix. »

