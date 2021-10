l’Inde perd des exportations de papier vers la Chine ; des usines fermées pour cause d’augmentation du coût des intrants

La Chine avait commencé à s’approvisionner en papier propre et frais auprès des papeteries indiennes, ce qui a perturbé l’équilibre de l’offre de la demande indienne.

L’opportunité de l’industrie papetière indienne d’obtenir une plus grande part du marché mondial, alors que l’industrie papetière chinoise s’amenuise faute d’électricité, est perdue. Les prix des matières premières pour la fabrication du papier montent en flèche, obligeant les usines, principalement dans le secteur des MPME, à fermer. Les exportations de papier indien, qui avaient atteint près de 1 lakh tonne par mois, la Chine exigeant du papier indien frais au lieu de vieux cartons ondulés (OCC) importés, sont désormais durement touchées. Les coûts de production élevés sont devenus un obstacle.

Le prix du charbon, principale source d’énergie des papeteries, est passé de 5 000 à 15 000 Rs la tonne, augmentant ainsi les coûts de production du papier d’environ 3 500 à 4 000 Rs la tonne. En cas de pénurie, le charbon doit désormais être acheté avec un paiement anticipé au lieu du crédit de 90 jours dont bénéficiait auparavant l’industrie papetière.

Le prix des vieux papiers importés ou OCC a atteint un niveau record en raison de l’autoconsommation des pays exportateurs, auparavant entièrement exportés. Une augmentation de près de sept fois des frais mondiaux de fret conteneurisé, une augmentation du prix de l’amidon de plus de 4 000 roupies la tonne au cours des derniers mois et demi ont perturbé les flux de trésorerie de l’industrie. D’autres facteurs y contribuent, notamment l’augmentation des coûts de sangle et de couture de 20 % et 40 % respectivement, la hausse du prix du diesel (qui augmente tous les frais de transport entrants et sortants) et la hausse des prix locaux des vieux papiers.

Par effet domino, les papeteries sont obligées de réduire toutes les conditions de crédit aux onduleuses alors que leurs coûts de conversion ont augmenté de 1 500 à 2 000 roupies par tonne, a déclaré Milan Kumar Dey, président de la Fédération indienne des fabricants de boîtes en carton ondulé (FCBMI), ajoutant que la Chine la pénurie d’électricité avait « créé un sentiment d’optimisme sur les marchés indiens » en termes d’utilisation de la pleine capacité disponible du pays. Mais les coûts de production élevés ont plutôt rendu « la situation sombre ».

L’Inde compte environ 600 papeteries avec des capacités comprises entre 5 et 1 650 tonnes par jour, pouvant produire plus de 25 millions de tonnes par an.

Achyut Chanda, président – développement du nouveau marché, FCBMI, a déclaré à FE que l’industrie de la boîte en carton ondulé a augmenté de 15% sur une décennie, principalement pour la croissance industrielle de l’Inde, l’interdiction de nombreux matériaux d’emballage pour des questions écologiques et la croissance des industries du commerce électronique. La demande croissante d’emballages en carton ondulé a entraîné une consommation de plus de 8,5 millions de tonnes de papier kraft, la matière première de base, en Europe et en Amérique du Sud. Mais des pays comme l’Inde et la Chine dépendent principalement du papier recyclé d’OCC, dont les approvisionnements ont été réduits en raison des récentes réglementations aux États-Unis et en Europe visant à utiliser 20% d’OCC pour la fabrication du papier.

Ces pays utilisaient du papier kraft fabriqué directement à partir de pâte de bois et la totalité de l'OCC était fournie à l'Inde et à la Chine. Mais les importations d'OCC non contrôlées et non triées de la Chine ont créé 8 tonnes de déchets, ce qui a incité le pays à interdire toutes les importations d'OCC.

Avec la flambée des prix des matières premières et la fermeture d’usines, l’Inde perd des affaires sur le marché chinois. « Le pays doit mettre en place un système de recyclage des déchets. Si 45% de notre papier provient de déchets importés et que nous continuons à perdre dans la logistique du recyclage, c’est un gaspillage de devises et de richesse nationale », a déclaré Chanda.

