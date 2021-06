L’Inde peut atteindre un taux de croissance de 10% au cours de l’exercice 22 si le gouvernement fournit des incitations pour lutter contre la pandémie de COVID-19

De nombreux organismes de prévision nationaux et internationaux, notamment l’OCDE, l’ONU, Moody’s, Crisil, entre autres, ont réduit leurs prévisions de croissance du PIB de l’Inde

Sanjay Aggarwal

L’impact décourageant de COVID-19 a considérablement affecté la trajectoire de croissance de l’économie indienne, qui a décéléré à (-) 7,3 % au cours de l’exercice 2021 contre 4 % pour l’exercice 2020. Cependant, les réformes significatives et proactives entreprises par le gouvernement au cours des derniers trimestres ont tiré l’économie des creux du premier trimestre de l’exercice 2021. La croissance du PIB s’est redressée au quatrième trimestre de l’exercice 2020-21 à 1,6% contre 0,5% au troisième trimestre (- )7,4% au T2 et (-)24,4% au T1, portant ainsi le taux de croissance global pour l’exercice 2021 à (-)7,3%.

Le taux de croissance de (-) 7,3% au cours de l’exercice 2021 n’est pas un sujet de préoccupation sérieuse car la faible activité économique était principalement due au verrouillage strict de 2 mois en 2020 pour contenir la propagation du virus alors que cet effet de base statistiquement faible était devrait offrir une bonne opportunité à l’Inde d’atteindre une trajectoire de croissance à deux chiffres au cours de l’exercice 2022. Cependant, la deuxième vague de coronavirus a entièrement englouti le pays, avec un nombre record de nouveaux cas, de cas actifs et de décès. Les restrictions induites par les coronavirus dans le pays ont créé une période difficile pour le commerce et l’industrie.

Le commerce et l’industrie ont été touchés de quatre manières principales; le premier étant les blocages partiels/complets dans de nombreux États ; deuxièmement, la pénurie de main-d’œuvre; troisièmement, la flambée des prix des matières premières ; le quatrième est le scénario de demande déprimée. Dans la deuxième vague de coronavirus, la demande est fortement perturbée contrairement à l’année dernière, où la demande n’a été retardée que pendant une période de 2 mois. La raison de cela peut être attribuée à la propagation de la deuxième vague de COVID dans les zones urbaines, les zones métropolitaines, les petites villes et les zones rurales. En outre, l’activité économique et les dépenses ont diminué à mesure que les ménages réorientent leurs économies vers la satisfaction des besoins médicaux des membres de leur famille, ainsi que le report de leurs dépenses pour des articles non essentiels.

De nombreux organismes de prévision nationaux et internationaux, notamment l’OCDE, l’ONU, Moody’s, Crisil, entre autres, ont réduit leurs prévisions de croissance du PIB indien de deux chiffres à un seul chiffre. La RBI a également réduit les prévisions de croissance de 10,5% à 9,5% au cours de l’exercice 2022 dans sa revue de politique monétaire du 4 juin 2021. Les prévisions de croissance pourraient encore décélérer si des mesures substantielles ne sont pas prises par le gouvernement.

À ce stade, pour reconstruire la trajectoire de croissance élevée, le gouvernement doit se concentrer sur 1) les dépenses du pipeline national d’infrastructure sont chargées en amont car les investissements privés n’arrivent pas, 2) les paiements du gouvernement / PSU ne doivent pas être retardés en raison du travail à domicile problèmes ou manque de fonds, 3) Supprimer les droits de douane sur les importations de matières premières primaires à usage industriel pour au moins l’exercice 2022 actuel et imposer des droits d’exportation sur divers produits primaires affichant des augmentations de prix énormes, dépassant 50% au cours du dernier exercice 2021, 4) De plus en plus d’avantages de transfert direct à considérer pour les pauvres urbains et ruraux dans le cadre des différents régimes d’aide sociale, 5) Au moins 75% de la population du pays devait être vacciné avec les deux doses de vaccination d’ici décembre 2021 pour le faire loin de l’incertitude de l’économie.

Un stimulus substantiel pour créer des avancées efficaces pour une trajectoire de croissance futuriste et pour diminuer l’impact décourageant de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus sur le commerce et l’industrie serait crucial pour soutenir la dynamique économique en cette période extrêmement difficile. Si le gouvernement prend les mesures efficaces et fournit une incitation substantielle pour lutter contre l’impact du coronavirus, un taux de croissance à deux chiffres de plus de 10% au cours de l’exercice 2022 sera réalisable comme prévu précédemment par diverses organisations de prévision ainsi que GOI et RBI avant le 2 vague de coronavirus pandémique.

(Sanjay Aggarwal est président de la chambre PHD. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

