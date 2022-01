L’Inde peut augmenter ses exportations de dispositifs médicaux dans le cadre d’une diversification de sa clientèle hors de Chine

Si l’Inde doit protéger son économie de tout choc majeur de sa chaîne d’approvisionnement, elle doit renforcer ses capacités internes et réduire sa dépendance vis-à-vis de n’importe quel pays.

Par Mehernosh Daruwalla

La dépendance massive du monde à l’égard de la Chine pour la fabrication est dangereuse. Les rapports de l’industrie suggèrent que près de 4 000 milliards de dollars de fabrication se produisent en Chine, soit environ 30 % de la fabrication mondiale.

Tout changement de politique ou crise en Chine peut provoquer un chaos massif dans toutes les grandes chaînes d’approvisionnement. Si l’Inde doit protéger son économie de tout choc majeur de sa chaîne d’approvisionnement, elle doit renforcer ses capacités internes et réduire sa dépendance vis-à-vis de n’importe quel pays. Cette évolution peut donner une énorme impulsion aux exportations, car de nombreux pays cherchent maintenant à diversifier leurs risques par une stratégie appelée Chine plus un.

L’un des secteurs les plus importants qui nécessitent une attention urgente est le secteur des dispositifs médicaux. L’énorme dépendance de l’Inde vis-à-vis des dispositifs médicaux peut rendre le pays extrêmement vulnérable aux chocs de la chaîne d’approvisionnement, comme cela a été vu lors du pic de la pandémie de Covid-19.

Un article de journal récent a souligné que les importations de technologies médicales et de dispositifs médicaux ont bondi de 75 % en provenance de Chine pendant la pandémie. L’India Brand Equity Foundation (IBEF) estime que l’Inde est dépendante à 75 % à 80 % des importations de dispositifs médicaux. Pour encourager les investissements dans la fabrication de dispositifs médicaux, en mai de l’année dernière, le gouvernement a annoncé des plans d’incitation de 4,9 milliards de dollars américains sur cinq ans, et ces fonds ne seront offerts aux fabricants que s’ils investissent dans des installations pour fabriquer des dispositifs médicaux clés.

La pandémie a ramené l’importance de développer le marché des dispositifs médicaux. Aujourd’hui, l’Inde fait partie des 20 premiers marchés mondiaux pour les dispositifs médicaux.

Le marché des dispositifs médicaux du pays s’élevait à 11 milliards de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 65 milliards de dollars américains en 2024. L’industrie des dispositifs médicaux en Inde est un mélange de grandes multinationales et de petites et moyennes entreprises.

Outre les efforts privés, le gouvernement indien (GOI) a également lancé diverses initiatives pour renforcer le secteur, en mettant l’accent sur la recherche et le développement (R&D) et l’IDE à 100 % pour les dispositifs médicaux afin de stimuler le marché. Actuellement, les entrées d’IDE dans le secteur des appareils médicaux et chirurgicaux s’élevaient à 2,23 milliards de dollars EU. Cependant, des efforts plus proactifs sont nécessaires pour dépasser la Chine dans ce domaine afin de garantir que l’Inde passe d’un importateur net à un exportateur de dispositifs médicaux. Le gouvernement doit annoncer une série d’initiatives pour s’assurer qu’il n’y a pas d’afflux d’importations bon marché, qui pourraient nuire à l’industrie nationale. Nos politiques doivent être en faveur des fabricants nationaux de dispositifs médicaux pour garantir que l’Inde soit complètement « Atma Nirbhar » ou autonome.

Le sentiment anti-chinois est une bonne opportunité pour l’exportation de dispositifs médicaux indiens

Les ruptures d’approvisionnement en Chine ont été l’occasion pour de nombreux marchés de prospérer à l’échelle mondiale et de combler les problèmes de qualité qui existaient auparavant. Cela ne fait que faire de l’Inde une alternative possible pour les appareils ainsi que pour les médicaments. Les rapports montrent que les exportateurs indiens d’API ont obtenu de bons résultats sur leurs exportations au cours du premier semestre de l’exercice 21. En outre, les rapports indiquent également que la croissance constante entraînera une croissance de 7 à 8 % en glissement annuel. Cela signifie également que le marché des dispositifs médicaux indiens est également largement ouvert aux opportunités d’exportation.

Une augmentation significative de la demande de médicaments sur des marchés plus importants tels que les États-Unis et l’Europe prouve également qu’il existe une énorme opportunité pour le marché indien de prospérer en ce qui concerne les exigences en matière de dispositifs médicaux. Par conséquent, les exigences en matière de produits pharmaceutiques, d’équipements et de médicaments en vrac apporteront également des revenus importants à notre pays.

La voie à suivre et à quoi s’attendre ?

Au cours des dernières années, l’Inde s’est véritablement diversifiée et s’est imposée comme une superpuissance dans le monde médical en renforçant son écosystème de recherche et développement tout en offrant des opportunités d’exportation. Avec une croissance et une innovation constantes, on peut porter ce secteur au sommet malgré la pandémie. Selon l’IBEF, l’Inde et la Russie ont fixé l’objectif commercial bilatéral à 30 milliards de dollars US d’ici 2025, et le secteur de la technologie médicale en Inde devrait atteindre 50 milliards de dollars US d’ici 2025. Pendant ce temps, des initiatives gouvernementales telles que les « Incitatifs liés à la production (PLI) Scheme for Medical Devices 2020» renforcera également bientôt les opportunités d’exportation.

Semblable aux zones d’exportation de la ZES pour faciliter la croissance de l’industrie des services logiciels, une politique similaire peut être envisagée pour l’industrie de la fabrication de dispositifs médicaux. Par exemple, l’industrie des dispositifs médicaux est hautement capitalistique et nécessite des investissements élevés. Pour résoudre ce problème, le gouvernement de l’Andhra Pradesh a pris l’initiative de créer la zone Andhra Pradesh MedTech (APMTZ), qui abritera toutes les installations scientifiques et les laboratoires à forte intensité de capital qui seront ensuite loués à des fabricants à Vishakhapatnam. Des installations similaires sont nécessaires dans tout le pays.

Le chemin à parcourir est plein d’opportunités. Si l’Inde peut innover rapidement avec des produits de dispositifs médicaux de qualité avec des politiques propices pour encourager la croissance, un succès similaire ou supérieur à celui observé dans l’espace des services logiciels peut également être observé dans cet espace !

(L’auteur est fondateur et directeur général de Lotus Surgical Pvt. Ltd. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

