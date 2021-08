L’Inde peut être le leader mondial des technologies du futur : le président de Tata Sons, N Chandrasekaran

in

Il a ajouté que l’Inde a un avantage unique avec de grandes institutions académiques, un capital humain et un “marché énorme”. (fichier image)

Le président de Tata Sons, N Chandrasekaran, a déclaré vendredi que l’Inde pouvait être un leader mondial des technologies, produits et services futurs au cours de la prochaine décennie, à mesure qu’elle émergerait de la pandémie.

Dans une allocution virtuelle à la promotion 2021 de l’ISB, Chandrasekaran a déclaré : produits et services, car je crois que nous avons le capital humain, nous avons la taille, nous avons le marché, tout ce que nous avons à faire est d’avoir le bon leadership, le bon état d’esprit et de faire les bons investissements.

Faisant un parallèle avec la façon dont la Chine est passée d’une économie de 1 200 milliards à 6 000 milliards d’économies, enregistrant une croissance six fois supérieure en 10 ans entre 2000 et 2010, a-t-il dit, c’était en se concentrant sur un changement tectonique dans la fabrication et le partenariat est développé avec les États-Unis. De même, « le contexte géopolitique d’aujourd’hui offre une opportunité sans précédent supplémentaire pour l’Inde », a-t-il déclaré.

« Nous avons déjà prouvé que c’était possible dans le domaine des services informatiques, mais nous pouvons maintenant nous concentrer sur la fabrication de haute technologie, la 5G, l’intelligence artificielle, l’analyse de données, la robotique et une gamme de nouveaux domaines qui peuvent être alimentés par la recherche, le développement et l’investissement. dans la propriété intellectuelle », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’Inde a un avantage unique avec de grandes institutions académiques, un capital humain et un “marché énorme”. Il a dit : « Nous devons tout rassembler ».

