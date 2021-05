L’Inde peut faire plus pour fournir de meilleurs services de santé mentale à ses citoyens

Lorsque nous pouvons parler de nos sentiments, ils deviennent moins accablants, moins bouleversants et moins effrayants.

Par le professeur Bejon Kumar Misra

Ce fut une année difficile pour la santé mentale dans le monde. La pandémie mondiale a été véritablement difficile pour beaucoup car elle a complètement remodelé la façon dont beaucoup d’entre nous perçoivent, gèrent et maintiennent notre équilibre émotionnel. On craint également de plus en plus que les survivants du coronavirus soient exposés à un risque accru de développer un trouble de stress post-traumatique (SSPT) qui se poursuivrait longtemps après que l’épidémie se soit finalement dissipée.

Le mois de mai est considéré comme le mois de la sensibilisation à la santé mentale tandis que le 5 mai de chaque année est célébré comme la Journée mondiale de la santé mentale maternelle, et c’est aussi un bon rappel que la priorité à notre santé mentale est une affaire de 365 jours. Tout comme tout le monde doit s’occuper de sa santé physique même s’il n’est pas physiquement malade, la santé mentale est une chose à laquelle tout le monde devrait penser, qu’il soit ou non mentalement bouleversé.

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 7,5% des Indiens souffraient de certains ou d’autres troubles de santé mentale en 2020. Cela comprend 56 millions d’Indiens souffrant de dépression et 38 millions d’Indiens souffrant de troubles anxieux. L’organisme mondial de la santé a également prédit qu’environ 20% des Indiens souffriront de maladie mentale d’ici la fin de l’année 2020.

En Inde, la peur d’être infecté ou d’avoir des proches vulnérables tombent malades, en particulier les jeunes enfants, les sentiments de chagrin provoqués par la perte soudaine d’êtres chers à cause du virus et l’incapacité de dire au revoir aux disparus provoquent des problèmes de santé mentale. En plus de cela, la lutte pour organiser les fournitures médicales de base, le manque d’informations crédibles sur les ressources critiques du COVID, l’incertitude sur l’emploi, le logement et les difficultés économiques plus larges qui nous attendent provoquent beaucoup d’anxiété parmi les gens.

Le COVID-19 cause de l’anxiété, de la tristesse, du stress et de l’incertitude chez les enfants, les adolescents et les étudiants qui sont également témoins de chagrin et de calamité à un jeune âge. Ils, comme d’autres groupes vulnérables tels que les personnes âgées ayant déjà des problèmes, courent un risque élevé de développer des problèmes de santé mentale et ont besoin d’un soutien psychologique urgent.

Les travailleurs de première ligne courent un risque significativement élevé de développer des troubles mentaux courants en raison d’une pression immense et sans précédent pendant une période prolongée au milieu du COVID-19, qui nuit à leur bien-être émotionnel et mental. Cela peut compromettre la qualité et la sécurité des soins, enfreindre les protocoles et les directives, augmenter le risque d’infections et entraver la capacité du système de santé et des équipes d’intervention d’urgence.

Bien que la variété et l’étendue des implications du COVID-19 sur la santé mentale ne soient pas encore pleinement établies, des millions de personnes auront besoin d’un soutien nouveau ou supplémentaire en matière de santé mentale en conséquence directe de la pandémie étant donné la propagation rapide des infections à coronavirus dans le pays. . Cela souligne la nécessité d’une préparation solide à une augmentation potentielle de la demande de services de santé mentale et d’assurer un accès rapide à un soutien efficace des soins de santé mentale aux nécessiteux dans les centres de soins de santé primaires et les centres de santé et de bien-être qui seront mis en place sous AYUSHMAN BHARAT.

Le bilan de l’Inde est lamentable en matière de santé mentale. La contribution proportionnelle des troubles mentaux au fardeau total de la maladie en Inde a presque doublé entre 1990 et 2017, un Indien sur sept déclarant des troubles mentaux de gravité variable en 2017. Cependant, tout n’est pas perdu.

Le COVID-19 a encore révélé des lacunes flagrantes dans notre système de santé mentale. Ces lacunes doivent être corrigées efficacement par un engagement plus systématique en faveur de la santé mentale et en dotant nos systèmes de soins de santé existants de ressources pour rendre les soins de santé mentale accessibles à tous. Cela comprend la lutte contre la pénurie de praticiens de la santé mentale (PSM), l’amélioration de la qualité des professionnels de la santé mentale existants et l’augmentation des dépenses totales de santé du pays pour rendre les services de santé mentale abordables.

Le Programme national de santé mentale, depuis son lancement en 1982, a subi de multiples révisions au cours des 3 dernières décennies pour résoudre les problèmes et les lacunes. Le programme, longtemps critiqué pour son caractère centré sur le traitement et son ignorance des aspects préventifs et promotionnels, a subi quelques changements bienvenus avec la publication de quelques lignes directrices remarquables pour les activités de prévention visant la santé mentale en Inde.

Ces lignes directrices se concentrent sur différents groupes d’âge, y compris les personnes âgées et les enfants, et couvrent une variété de questions allant de la gestion de la santé mentale à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la gestion des problèmes liés à l’alcool et au tabac pendant le confinement, et la fourniture de lignes directrices cliniques pour la gestion patients ayant des problèmes de santé mentale.

Dans le cadre de ce programme, des initiatives telles que la création d’une ligne d’assistance psychosociale comportementale nationale pour améliorer la santé mentale, la publication de directives écrites et audiovisuelles pour la population générale, les personnes vivant avec des troubles mentaux et les prestataires de soins de santé pour faciliter la gestion des problèmes de santé mentale pendant la pandémie est louable.

Bien qu’il faille du temps pour évaluer les effets des directives sur la santé mentale en Inde, ces mesures prises pour réduire le risque de conséquences néfastes pour la santé mentale de la pandémie de COVID-19 vont certainement dans la bonne direction. Cela montre l’intention du gouvernement de s’attaquer en priorité à l’impact de la pandémie sur la santé mentale. Dans ce contexte, le gouvernement de l’Union a déjà publié des lignes directrices demandant aux établissements de COVID-19 dans le pays de fournir une consultation psychiatrique comme une exigence obligatoire avant le congé et les patients formés pour gérer à domicile avec une disponibilité rapide de médicaments abordables pour assurer des soins préventifs.

Le gouvernement devrait maintenant se concentrer sur la sensibilisation et l’accessibilité à ces initiatives, la lutte contre le blocage mental en ce qui concerne la ligne ou la téléconsultation, l’élimination de la stigmatisation entourant les soins de santé mentale et la familiarisation des gens avec la technologie pour encourager les personnes dans le besoin à accéder à ces services à leur porte. ou au téléphone. Il doit agir de toute urgence car le temps presse et le pays risque de faire face à une nouvelle vague en raison du manque d’infrastructures et de conseillers en santé mentale formés.

Une communication régulière avec les gens sur ce qu’ils doivent savoir, que ce soit lié à la pandémie ou à leur bien-être physique et mental, peut les aider à faire face à la perte, au chagrin et à l’anxiété au milieu du COVID-19. Le besoin de l’heure est de créer des outils et des techniques qui fournissent des informations fiables 24 heures sur 24 sur l’évolution de la situation du COVID en plus de répondre aux préoccupations des gens en ce qui concerne les ressources critiques du COVID, la santé et la sécurité et les moyens de subsistance, entre autres.

Les maladies mentales courantes telles que les troubles anxieux et les troubles de l’humeur sont des conséquences naturelles de facteurs environnementaux tels que les traumatismes. Ces conditions sont comme toute autre maladie médicale et sont hautement traitables avec des médicaments et une psychothérapie. À mon avis, cela peut être mis en œuvre et rendu accessible à tous les citoyens potentiels dans un court laps de temps.

Ces maladies, cependant, si elles ne sont pas traitées au fil du temps, peuvent coûter cher à la nation en termes de pertes de vies et d’heures de travail productives. L’Inde peut faire plus pour garantir que les besoins de ses citoyens en matière de soins de santé mentale sont mieux satisfaits et conformément aux meilleures normes et pratiques. Fred Rogers, un célèbre animateur de télévision américain, a dit à juste titre que «tout ce qui est humain est mentionnable, et tout ce qui est mentionné peut être plus gérable. Lorsque nous pouvons parler de nos sentiments, ils deviennent moins accablants, moins bouleversants et moins effrayants. »

(L’auteur est fondateur, Patient Safety & Access Initiative of India Foundation. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

