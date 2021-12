L’Inde peut générer 813 milliards de dollars de revenus du secteur agro-alimentaire d’ici 2030 : rapport

Au cours de la dernière décennie, l’Inde a attiré environ 9 milliards de dollars d’investissements IDE dans le secteur agricole, a déclaré Amit Bhatia, fondateur d’Aspire Circle et créateur d’Impact Future Project.



Avec un investissement de 272 milliards USD dans l’agritech et les segments connexes d’ici 2030, l’Inde peut générer 813 milliards USD de revenus créant 152 millions d’emplois, ce qui en fait la plus grande industrie du secteur privé du pays, selon un rapport.

L’agriculture continuant de rester le pilier de l’économie du pays, l’investissement dans l’agrotech et les segments connexes peuvent transformer le visage de l’agriculture indienne avec des implications de grande envergure pour la sécurité alimentaire et les solutions agricoles durables, selon un rapport intitulé « Investir pour un impact » : Alimentation, Agri et Agritech’, par Aspire Impact.

Il a ajouté que cette décennie offre à India Inc l’opportunité de tirer parti de l’énorme potentiel inexploité de ce secteur et de le transformer pour qu’il soit durable et prêt pour l’avenir.

« Avec des innovations intelligentes, des infrastructures et un soutien politique et des modèles commerciaux plus récents, les 10 meilleures idées recherchées par la communauté IFP peuvent attirer 272 milliards de dollars d’investissements et générer 813 milliards de dollars de revenus, affectant 1,1 milliard de vies », a-t-il ajouté.

Le rapport a été rédigé par des experts en agrotech, des leaders de l’industrie, des universitaires et des penseurs.

Le rapport indique en outre que l’Inde a sa part de défis en ce qui concerne les pratiques agricoles, y compris les niveaux de mécanisation, qui sont de 40 à 45 pour cent, contrairement à 90 pour cent dans les économies développées.

Le pays a été estimé être le plus à risque de production avec 68% de la zone de culture dépendant directement de la mousson représentant 40 à 45% de la production agricole totale, a-t-il noté.

Avec un écart de 3,2 millions de tonnes dans les chambres froides, l’industrie agroalimentaire a subi une perte de 14 milliards de dollars en 2018.

Dans le même temps, le rapport indiquait que 55 pour cent des forêts du pays sont sujettes aux incendies et 70 pour cent n’ont pas de régénération naturelle.

La demande de céréales vivrières clés devrait augmenter à un taux annuel de 3 % par rapport à la croissance démographique prévue de 2 %, ce qui souligne encore le défi auquel le pays est confronté aujourd’hui.

Pour répondre à ses besoins laitiers, l’Inde aurait besoin d’environ 600 millions de tonnes de lait par an à partir de 2060, a-t-il déclaré, ajoutant que des investissements importants dans le secteur ainsi qu’une impulsion politique sont nécessaires pour assurer la transformation des pratiques agricoles et de l’écosystème.

Avec des start-ups agrotechnologiques et des modèles innovants censés dominer le secteur, India Inc a déjà commencé à ouvrir la voie au changement, a-t-il déclaré.

