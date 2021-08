L’Inde peut résister à la baisse de la Fed américaine

in

Cependant, avec l’objectif de la Fed d’atteindre désormais une inflation de 2% en moyenne, plutôt qu’à chaque point du cycle, une certaine réduction pourrait commencer à la fin de 2021.

Certes, le discours de Powell n’a pas défini de calendrier précis pour réduire les achats qui ne sont pas négligeables (à 120 milliards de dollars par mois) et ont été initiés l’année dernière pour injecter des liquidités dans l’économie. Il n’y avait pas non plus d’indications sur le montant par lequel les achats peuvent être abaissés. Mais les économistes s’attendent à une normalisation calibrée sur une longue période.

En effet, le président de la Fed a observé que pendant que l’économie était sur une trajectoire solide, toutes les données seraient soigneusement étudiées pour évaluer l’ampleur des risques potentiels ; l’un d’eux pourrait être la variante Delta du SRAS CoV-2 qui pourrait faire dérailler la progression d’une reprise quelque peu inégale. De plus, les inquiétudes liées à l’inflation n’ont pas complètement disparu et pourraient ne pas s’avérer aussi transitoires qu’on le suppose ; l’inflation a été élevée à la fois en juin et en juillet à 5,4%, mais Powell pense qu’une fois les problèmes d’offre réglés, les pressions sur les prix s’atténueront.

On aura bien sûr une image beaucoup plus claire lors du prochain FOMC fin septembre, mais le fait que les marchés boursiers se réjouissent indique qu’il y a peu d’anxiété. C’est probablement parce qu’ils pensent que toute normalisation serait très progressive et que les hausses de taux sont loin puisque la Fed ne voudrait pas risquer de nuire à la reprise. De plus, même si le monde sort d’une grave pandémie, les répercussions de la réduction ne devraient pas entraîner le genre de crises de colère observées en 2013.

Pour l’Inde en particulier, le retrait progressif des achats d’actifs par la Fed, ne devrait pas poser de problèmes sérieux. Les réserves de change du pays s’élèvent à plus de 600 milliards de dollars. Le compte courant (CA) est en bonne forme et, à partir de maintenant, devrait se transformer en un déficit relativement faible de moins de 1 % du PIB au cours de l’EX22, après un excédent temporaire de 0,9 % du PIB au cours de l’EX21. Les entrées de FPI ont atteint un record de 25 milliards de dollars en 2020, contre 14 milliards de dollars en 2019, et continuent de rester fortes.

Même s’il y a des sorties des marchés actions et obligataires, cela ne devrait pas faire vaciller la devise. Si l’Inde rejoignait l’un des indices obligataires mondiaux, comme prévu, cela contribuerait à contenir les sorties de capitaux. De plus, les flux d’IDE ont également été remarquablement forts au cours des dernières années et, par conséquent, l’Inde pourrait connaître une autre année d’excédent de la balance des paiements d’environ 55 milliards de dollars. En effet, l’Inde est loin de la situation précaire dans laquelle elle se trouvait en 2013 lorsqu’elle faisait partie des Cinq fragiles.

Ses problèmes sont une dette publique élevée et une inflation tenace ; toute mauvaise surprise sur ce point pourrait bouleverser les calculs de RBI pour un retrait calibré de sa position accommodante. Quelques petits pas ont déjà été franchis, dont le reflet se reflète dans le rendement de l’indice de référence qui a grimpé jusqu’à 6,5%. Étant donné que le gouvernement est extrêmement prudent sur les dépenses et les recettes, jusqu’à présent, sont bien au-dessus des niveaux de collecte ciblés, le fisc ne devrait pas glisser des 6,8% prévus pour l’exercice 22. En somme, à l’heure actuelle, il semble que l’Inde puisse prendre le cône dans sa foulée.

