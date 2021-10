L’Inde pourrait avoir besoin d’une troisième dose de vaccin COVID-19 au milieu de l’année prochaine: scientifiques

Si vous portez des marques, vous avez 100 % de chances d’être en sécurité et protégé contre les infections

Un scientifique de grande renommée et éminent, le professeur G Padmanaban, a déclaré que l’Inde pourrait avoir besoin d’une troisième dose de vaccin contre l’infection au COVID-19 d’ici le milieu de l’année prochaine. « La variante Delta n’est pas le seul problème et certainement pas la fin du problème », a ajouté le professeur. « Il dit que le plus gros problème à résoudre est de savoir si nous avons suffisamment de vaccins pour chaque variante dont nous pouvons être témoins. Les Indiens d’ici l’année prochaine doivent recevoir une troisième dose de vaccin, je pense », a-t-il ajouté alors qu’il participait à un webinaire pour inaugurer la session de « Health4All Online ». Il s’agit d’une émission hebdomadaire sur la santé organisée par la Fondation HEAL.

La sécurité et la protection sont garanties à 100% si vous portez un masque, a-t-il ajouté. « Ce qui est plus important que les vaccins, c’est de porter un masque. Si vous portez des marques, vous avez 100 % de chances d’être en sécurité et à l’abri d’une infection ».

Le Dr Swadeep Srivastava, fondateur de la Fondation HEAL et de HEAL Health, a fait la promotion de la prochaine émission hebdomadaire sur la santé ‘Health4All Online’, a déclaré que nous sommes tous prêts à commencer avec l’émission du 17 octobre avec l’aide de Viatris Pharma.

De nombreux scientifiques, études et experts de la santé dans le monde ont affirmé que deux doses de vaccin covid sont suffisantes pour prévenir l’infection, la mort par hospitalisation par le virus SARS-CoV-2. La variante Delta, cependant, qui s’est propagée dans plus de 185 pays, selon l’OMS, a suscité des inquiétudes et déclenché un large débat sur les injections de rappel. Israël, le pays qui a vacciné avec succès la majorité des personnes avec deux doses, a beaucoup souffert à cause de la variante Delta. Le pays est en fait également le premier pays à déployer une troisième dose de vaccin pour sa population.

