L’Inde pourrait bientôt autoriser le vaccin Covid-19 pour les femmes enceintes, mais où sont les stocks de vaccins?

Les risques pour les femmes enceintes sont un sujet de préoccupation parmi les experts mondiaux bien connus. (Fichier photo: PTI)

Une dentiste de 34 ans, enceinte de sept mois, portant son deuxième enfant, a perdu sa bataille contre Covid-19 à Delhi. Une dame de 25 ans, épouse d’un bijoutier d’Hyderabad, portant son premier enfant, a succombé au virus redouté. Ce ne sont pas des cas isolés. La deuxième vague de Covid-19 qui déferle sur l’Inde touche maintenant une partie très vulnérable de la population – les femmes enceintes.

Il y aura peut-être un soulagement à venir, mais un peu tard pour certains. Dans les deux à trois prochains jours, le ministère indien de la Santé publiera probablement des directives sur l’utilisation de la vaccination pour les femmes enceintes. Cela pourrait être un développement très important car il s’agit d’une partie de la population qui a généralement tendance à être exclue des études cliniques sur les vaccins. En fait, les experts ont constamment souligné que très peu de vaccins sont évalués pour les femmes enceintes et allaitantes, ce qui soulève toujours la question de savoir si elles seront exclues à jamais en raison de préoccupations pour leur santé et celle de l’enfant qu’elles portent. La sécurité de cette partie de la population est essentielle non seulement parce qu’il s’agit de gérer deux vies dans chaque cas, l’une nourrissant l’autre, mais aussi parce qu’elles ne sont pas malades, mais pourraient être vulnérables à la maladie.

Mais alors, regardez autour de vous en Inde et la perception des risques et des menaces réels pourrait être redéfinie. À la lumière du nombre élevé de cas de covid-19 – actuellement autour de 3,6 lakh nouveaux cas par jour, une opinion semble émerger parmi les experts selon laquelle les avantages de la vaccination des femmes enceintes aujourd’hui l’emportent largement sur les risques. Financial Express Online a appris de manière fiable de sources officielles qu’il existe un processus de réflexion en faveur de la vaccination des femmes enceintes et allaitantes. En accord avec cela, une décision du ministère de la Santé avec des directives appropriées à cet effet est attendue dans les prochains jours.

Cela fait apparemment suite aux recommandations du sous-comité technique permanent du groupe consultatif technique national sur l’immunisation, qui délibère sur les vaccins.

Le développement prend de l’importance à la lumière des préoccupations soulevées par certains des principaux obstétriciens et pédiatres du pays, qui, contrairement à la première vague de Covid-19 l’année dernière, en sont maintenant à sa deuxième vague, voyant des femmes enceintes être infectées par le virus. covid19.

Une préoccupation mondiale

Les risques pour les femmes enceintes sont un sujet de préoccupation parmi les experts mondiaux bien connus. Par exemple, le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a soutenu que «dans le monde entier, il a été observé que les femmes enceintes courent un risque plus élevé de complications et de naissance prématurée parce qu’elles ont déjà une faible réserve respiratoire. et par conséquent, les vacciner est peut-être la meilleure option disponible. » Sinon, certains d’entre eux pourraient finir par avoir besoin de soins intensifs si les choses s’aggravent. De plus, tous les vaccins approuvés par l’OMS, dit-elle, «aucun d’entre eux n’a été contre-indiqué pendant la grossesse».

Tout se résume alors à une question de bénéfice par rapport au risque et, par conséquent, dans les situations où il y a une grande transmission virale, la plupart des experts estiment que les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques.

Problèmes respiratoires

Voyant une augmentation notable du nombre de femmes enceintes exposées au covid, le Dr Ramesh Kancharla, fondateur de Rainbow Hospitals avec une chaîne d’environ 15 hôpitaux dans six villes du pays, déclare: «dans la deuxième vague, nous voyons des femmes enceintes venir avec manifestation de problèmes respiratoires nécessitant de l’oxygène ainsi qu’une assistance ventilatoire dans certains cas. Cet aspect de voir l’impact sur les poumons n’était pas le cas lors de la première vague », dit-il. Par conséquent, la seule option disponible pour les protéger et prévenir ces problèmes, dit-il, «est de rendre la vaccination disponible pour eux».

Si, comme on le voit maintenant, ce point de vue est pris en compte et que la vaccination est étendue aux femmes enceintes et allaitantes, la grande question est alors de savoir comment la population cible sera couverte. Après tout, ce n’est pas un petit nombre. L’Inde ajoutant 26 millions de naissances vivantes chaque année, le nombre de femmes enceintes est élevé et même si deux pour cent d’entre elles devaient être gravement touchées par le covid, le nombre se chiffrerait à lakhs.

Écart entre l’offre et la demande

Le problème immédiat est donc de rendre le vaccin disponible. Au moins jusqu’en juillet, date à laquelle la plupart des fabricants de vaccins indiens devraient se doter de capacités de fabrication de vaccins accrues – le Serum Institute of India, par exemple, a l’intention de produire 100 millions de doses par mois à partir de juillet contre 60 millions par mois au moment. D’autres approvisionnements en Covaxin de Bharat Biotech et de Spoutnik-V sont également attendus, tandis que de nouveaux vaccins comme celui de Zydus Cadila sont également attendus.

Considérez les chiffres sur le voyage de vaccination jusqu’à présent. Depuis, la campagne de vaccination a commencé le 16 janvier 2021, environ 177 millions de doses de vaccination ont été administrées à ce jour et depuis le 1er mai, date à laquelle l’inoculation a été ouverte pour la tranche d’âge des 18-44 ans, environ 4 lakh dans ce segment d’âge. ont pu recevoir leur première dose de vaccin au cours des 12 premiers jours du mois, ce qui peut sembler un grand nombre dans un sens absolu, mais toujours une petite part de l’ensemble de la population. En outre, le taux de vaccination est en baisse aujourd’hui à environ 1,8 million par jour, ce qui est inférieur au sommet relatif d’environ 4 millions par jour touché début avril et bien en deçà des 8 à 10 millions par jour que les experts recherchaient. Inde.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.