L’Inde pourrait commencer à tester sa CBDC, la roupie numérique, en décembre, révèle la banque centrale

Le gouverneur de la Banque centrale du pays asiatique a révélé que cette année les tests de sa CBDC pourraient commencer.

La Reserve Bank of India (RBI) pourrait lancer ses premiers programmes de test de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) en décembre, a déclaré le gouverneur Shaktikanta Das à CNBC.

La RBI étudie divers aspects d’une monnaie numérique, notamment sa sécurité, son impact sur le secteur financier indien et son impact sur la politique monétaire et la monnaie, selon Das.

A aussi compté DiarioBitcoin, de nombreuses banques centrales, y compris celles de Chine, d’Europe et du Royaume-Uni, explorent les monnaies numériques qu’elles émettraient. Les Bahamas ont déjà la sienne, qui est considérée comme la première CBDC au monde. En fait, une étude a montré que 83 pays explorent les CBDC mais seulement 5 les ont opérationnelles et toutes se trouvent dans les Caraïbes.

Il convient de préciser que les CBDC sont les mêmes devises ayant cours légal, uniquement sous forme numérique. Ils sont essentiellement la version en ligne de leurs monnaies fiduciaires respectives. Dans le cas de l’Inde, ce serait la roupie numérique.

“Nous sommes extrêmement prudents à ce sujet car il s’agit d’un produit complètement nouveau, pas seulement pour RBI, mais dans le monde”, a déclaré Das à Tanvir Gill de CNBC dans une interview préenregistrée jeudi.

Grand livre aussi

Das a ajouté que la banque centrale explorait également l’option entre avoir un grand livre centralisé pour la monnaie numérique ou la technologie dite de grand livre distribué (DLT). DLT fait référence à une base de données numérique qui permet à plusieurs participants d’accéder, de partager et d’enregistrer des transactions simultanément. Un grand livre centralisé signifie que la base de données est détenue et exploitée par une seule entité, dans ce cas, la banque centrale.

“Je pense que d’ici la fin de l’année, nous devrions être en mesure, peut-être serions-nous en mesure de commencer nos premiers tests”, a déclaré Das à CNBC.

Son adjoint, T Rabi Shankar, a déclaré le mois dernier que la banque centrale travaillait à une “stratégie de mise en œuvre progressive” d’une monnaie numérique.

Précurseur : l’e-RUPI

Il convient de noter que certains de ces éléments avaient déjà été avancés. QuotidienBitcoin Il a parlé le 2 août de le lancement de l’e-RUPI, sorte de prédécesseur de la CBDC.

L’e-RUPI est un moyen de paiement numérique sans contact et sans numéraire, qui sera délivré sur les téléphones portables des bénéficiaires sous la forme d’une chaîne SMS ou d’un QR code.

Ce serait la première étape pour avoir une monnaie numérique dans le pays, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi. Il s’agit précisément d’un système de paiement numérique basé sur des coupons électroniques. La plate-forme, qui a été développée par la National Payments Corporation of India (NPCI), le ministère des Services financiers, le ministère de la Santé et du Bien-être familial et la National Health Authority, sera un système de paiement pour des personnes et des objectifs spécifiques.

Le projet prend des années. Déjà en 2018, une monnaie d’État était en cours d’évaluation en Inde.

