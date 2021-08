L’Inde pourrait envisager des pourparlers avec un gouvernement inclusif en Afghanistan, selon des experts

Après deux décennies, les talibans sont de retour en Afghanistan et sont en train de former un nouveau gouvernement.

L’Inde pourrait parler avec un nouveau gouvernement en Afghanistan s’il est inclusif et a une représentation de toutes les sections de la société afghane. Les experts ont suggéré que toutes les ressources diplomatiques soient utilisées pour s’assurer que l’Afghanistan ne devienne pas une plaque tournante de l’activité anti-indienne. “Ce sera un pas dans la bonne direction si l’Inde décide d’engager une partie des talibans afghans”, ont-ils déclaré. Selon eux, une approche stratégique à long terme de l’Afghanistan est nécessaire.

“Cela devrait être axé sur les dimensions diplomatiques, économiques, politiques et militaires”, avait déclaré plus tôt le lieutenant-général Shokin Chauhan. Ajoutant : « La politique afghane de l’Inde doit être fondée sur une compréhension claire de l’environnement stratégique régional et mondial et des objectifs stratégiques du pays dans la région.

« Maintenir la distance des talibans ne serait pas judicieux pour l’Inde, car c’est ce que le Pakistan souhaite », ont déclaré les professeurs Rajan Kumar et Bappaditya Mukherjee.

Quand l’Inde parlera-t-elle ?

Après deux décennies, les talibans sont de retour en Afghanistan et sont en train de former un nouveau gouvernement. Mardi, au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le représentant permanent de l’Inde, Indramani Pandey, a déclaré : « Un gouvernement largement représenté aiderait à acquérir plus d’acceptabilité et de légitimité.

Compte tenu des récents développements dans ce pays, l’Inde devra revoir sa politique et discuter avec les talibans. Jusqu’à présent, l’Inde a réalisé des investissements dans ce pays pour un montant de 3 milliards USD et a également parrainé plusieurs projets de développement et a étendu sa présence diplomatique à travers un réseau de consulats dans ce pays.

Projet de connectivité

En passant par Chabahar en Iran, l’Afghanistan était en train d’être développé.

Appel téléphonique Inde-Russie

La situation sécuritaire qui prévaut, la menace de la drogue et la lutte contre la diffusion de l’idéologie terroriste en provenance d’Afghanistan ont fait l’objet d’une conversation téléphonique de 45 minutes entre le Premier ministre Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine mardi.

Il s’agissait du premier engagement de haut niveau de l’Inde avec les parties prenantes régionales en Afghanistan.

La Russie fait partie des pays qui ont maintenu opérationnelle sa mission à Kaboul. En outre, la conversation entre les deux dirigeants précède le prochain sommet des BRICS du 9 septembre 2021, où l’Inde occupe la présidence.

Selon un communiqué officiel publié par le Kremlin, les deux dirigeants ont évoqué l’importance des efforts coordonnés pour assurer la sécurité dans l’ensemble de la région ainsi que la paix et la stabilité en Afghanistan. Des inquiétudes ont également été exprimées sur la menace de la drogue provenant de ce pays.

G-7

Les pays du G-7, dans une déclaration conjointe publiée à l’issue de la réunion virtuelle mardi, ont exhorté toutes les parties en Afghanistan à établir un “gouvernement inclusif et représentatif, y compris avec la participation significative des femmes et des groupes minoritaires”.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.