L’Inde pourrait imposer une “prélèvement compensatoire” de 2% sur les échanges de crypto-monnaie à l’étranger

L’Inde a l’intention d’imposer un “prélèvement compensatoire” de 2% aux investisseurs dans les transactions commerciales de crypto-monnaie des bourses offshore desservant le marché indien, citant des sources médiatiques locales.

Selon un rapport publié mardi par l’Economic Times, les investisseurs peuvent facturer un coût supplémentaire en payant une taxe de 2% sur le prix de règlement des crypto-monnaies achetées auprès d’échanges de crypto-monnaies à l’étranger opérant en Inde.

Girish Vanvari, fondateur du cabinet de conseil fiscal Transaction Square, a déclaré à l’Economic Times que :

“La taxe est appliquée sur le prix de vente et les entreprises peuvent être tenues de l’ajouter au coût des actifs cryptographiques.”

La question de la réglementation des crypto-monnaies a toujours été un sujet controversé en Inde. La taxation des transactions de crypto-monnaie peut également faire face à un certain nombre de défis dans la pratique. Amit Maheshwari, partenaire fiscal du cabinet de conseil fiscal AKM Global, estime qu’il sera complexe pour le gouvernement indien d’imposer cette taxe d’équilibrage de 2 % avant qu’un régulateur des actifs entièrement crypté ne soit mis en place.

Il a ajouté que :

“En l’absence de directives sur le traitement des actifs cryptographiques, il existe une ambiguïté quant à la façon dont ceux-ci seraient traités en vertu des lois fiscales et de la FEMA (Foreign Exchange Management Act).”

Le gouvernement indien a longtemps maintenu une attitude sceptique envers les crypto-monnaies.

L’autorité examinait récemment trois aspects clés pour examiner les factures liées à la cryptographie : les deux premiers concernant la possibilité d’adopter de nouvelles règles pour prendre en charge les crypto-monnaies. Les autorités tentent d’explorer les domaines ou les types d’activités liées à la cryptographie à autoriser ou à interdire entièrement.

Dès 2018, la Reserve Bank of India (RBI) a déclaré une répression contre les crypto-monnaies en vertu de la directive de la Cour suprême. Cependant, la RBI affirme maintenant que la circulaire précédente ne peut plus être référencée car elle n’est plus valide en raison des écarts de date.

