L’Inde prend acte de l’accord entre le Bhoutan et la Chine sur les pourparlers frontaliers

L’Inde prend note de l’accord sur la frontière que le Bhoutan et la Chine ont signé jeudi, qui devrait accélérer les négociations liées à leur différend frontalier. La feuille de route en trois étapes entre le Bhoutan et la Chine intervient quatre ans après que les armées de l’Inde et de la Chine aient été bloquées dans une impasse de 73 jours à la tri-jonction de Doklam. À cette époque, la partie chinoise tentait de prolonger une route dans une zone que le Bhoutan avait revendiquée comme la sienne.

Lors du briefing hebdomadaire, le porte-parole officiel de la MEA, Arindam Bagchi, a déclaré en réponse à une question des médias : « Le Bhoutan et la Chine mènent des négociations frontalières depuis 1984. Nous avons pris note de la signature du protocole d’accord (MoU) entre le Bhoutan et la Chine aujourd’hui. L’Inde a également mené des négociations frontalières similaires.

La signature de la feuille de route intervient à un moment où les armées de l’Inde et de la Chine sont bloquées dans une impasse de 18 mois le long de la ligne de contrôle réel dans l’est du Ladakh.

Qu’est-ce que l’accord en trois étapes entre le Bhoutan et la Chine ?

Une déclaration du ministère bhoutanais des Affaires étrangères selon des rapports indique : « La feuille de route en trois étapes devrait donner un nouvel élan aux négociations sur la frontière entre le Bhoutan et la Chine.

Le ministre adjoint chinois des Affaires étrangères Wu Jianghao et le ministre bhoutanais des Affaires étrangères Lyonpo Tandi Dorji avaient signé le protocole d’accord.

Selon le ministère bhoutanais des Affaires étrangères, une fois la feuille de route en trois étapes mise en œuvre dans un esprit de compréhension, de bonne volonté et d’accommodement, les pourparlers sur la frontière se termineront d’une manière acceptable pour les deux pays.

En savoir plus sur l’impasse en 2017

En 2017, il y a eu une impasse de 73 jours entre les armées indienne et chinoise sur le plateau de Doklam. Cela avait déclenché des craintes de guerre entre deux nations dotées de l’arme nucléaire. Le Bhoutan avait déclaré très clairement que la région lui appartenait ainsi qu’à l’Inde et soutenait cette revendication.

Pourquoi l’Inde s’est-elle opposée à la construction chinoise à Doklam ?

New Delhi avait fortement exprimé son opposition aux tentatives chinoises de construire une route à Doklam Tri-junction car elle craignait que cela n’ait pu affecter ses intérêts en matière de sécurité. En 2017, les deux pays – l’Inde et la Chine ont eu plusieurs séries de discussions, à la suite desquelles le problème à Doklam a été résolu.

Bhoutan et Chine

Dans un effort pour résoudre leur différend frontalier, les deux pays ont eu 24 séries de pourparlers. Les deux partagent une frontière longue d’environ 400 km.

Les deux pays ont eu 24 séries de pourparlers frontaliers

Au niveau du groupe d’experts, les deux pays ont eu 10 cycles de négociations.

Les négociations ont été guidées par le Communiqué conjoint de 1988 sur les principes directeurs pour le règlement de la frontière. Et l’accord de 1998 sur la tranquillité, le maintien de la paix et le statu quo dans les zones frontalières entre le Bhoutan et la Chine.

Le communiqué officiel du pays a également déclaré que les deux s’étaient mis d’accord sur une feuille de route en trois étapes plus tôt cette année en avril lors de la 10e réunion du groupe d’experts à Kunming. L’accent était mis sur l’accélération des négociations sur les frontières sur la base des Principes directeurs de 1988.

